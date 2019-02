Otevřít malou pískovnu by chtěla v blízkosti třídírny odpadů a přerovské kompostárny v Žeravicích firma Triko.

„Má sloužit pro vytěžení materiálu na dopravní stavby. Rada města uložila úředníkům, aby připravili smlouvy na užívání účelové cesty pro otevření zemníku, a proto jsme se přišli k záměru vyjádřit,“ vysvětlila předsedkyně výboru místní části v Žeravicích Ludmila Landsmannová. Na jednání zastupitelstva dorazila asi desítka místních obyvatel.

Lidé už další ekologickou zátěž v obci nechtějí a svůj názor vyjádřili jasně, když se v roce 2017 znovu projednával záměr na otevření pískovny v Žeravicích. Nesouhlasné stanovisko tehdy zaslaly Krajskému úřadu v Olomouci na čtyři stovky obyvatel, což je drtivá většina obce.

„Myslíme si, že je obec současnou skládkou nadmíru zatížena. Pozemek se nachází v návětrné plošině a zvýšená prašnost by zhoršila kvalitu ovzduší nejen v Žeravicích, ale i Přerově,“ soudí další z místních Jana Dostálová.

Bude se vířit prach, ohrozí to spodí vodu

Záměr na jednání kritizovali i opoziční zastupitelé.

„Zemník má sloužit pro vytěžení zeminy na dopravní stavby o objemu 66 tisíc kubíků. To je pro představu objem asi dvou a půl hotelů Strojař. Takovou těžbou by došlo k víření prachu do velké vzdálenosti. Ani vzdálenost šest set metrů od nejbližší obytné zástavby není podle odborníků dostačující, aby neovlivnila životní prostředí. Došlo by také k nevratnému znečištění podzemních vod,“ konstatoval zastupitel Jan Horký (SpPP).

Vznik deset metrů hluboké jámy bude mít také dopad na spodní vody.

„Zvláště, pokud by měla těžba probíhat pouhý metr nad jejich hladinou. Takové riziko bychom neměli připustit,“ tvrdí Ludmila Landsmannová. Pro úzkou účelovou komunikaci by navíc těžba představovala významnou dopravní zátěž.

Dopad těžby vadí zastupitelům napříč politickým spektrem.

„Pokud stále platí rozhodnutí Krajského úřadu, tak není doporučeno, aby se v oblasti Přerova otevírala jakákoliv těžba. Nemělo by se zapomenout ani na veřejný zájem a lidi, kteří v Žeravicích žijí,“ vyjádřil svůj názor Josef Nekl (KSČM).

Ustanoví pracovní skupinu

Náměstek primátora Michal Zácha (ODS) na jednání vysvětloval, že radní otevření zemníku nepovolili.

„Materiál byl nakonec z rady města stažen. Co se týče povolení stavby na tuto akci, je v kompetenci stavebního úřadu - tedy státní správy. Stavba, pokud vím, nebyla povolena,“ shrnul.

Zastupitelé po bouřlivé diskusi schválili návrh lídra koalice Společně pro Přerov a Piráti Jana Horkého, aby o záležitostech, týkajících se zemníku v Žeravicích, rozhodovalo pouze zastupitelstvo. Bude ustanovena také pracovní skupina, která má tuto problematiku analyzovat.