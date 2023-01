Ti přišli vhodit svůj hlas do budovy Základní školy J. A. Komenského. Zákon ale podle Českého statistického úřadu přesně neukládá, jakým způsobem mají členové komisí vyznačit voliče, kterému vydají úřední obálku.

Na chodbě školy v Předmostí se v pátek večer rozpoutala debata, do které se zapojilo více lidí.

„Přišli jsme s dcerou volit a všimli si většího hloučku lidí, který stál na chodbě. Mysleli jsme si, že se rozčilují kvůli dlouhé frontě, ale pak nám vysvětlili, že jim vadí způsob, jakým komise odškrtává voliče. Protože jsem v okrskové komisi sama před lety pracovala, vím, že používat tužku při úředním záznamu není standardní,“ řekla paní Eva B., která přišla volit s dcerou.

Lidé upozorňovali, že by mohl vzniknout prostor pro manipulaci s hlasovacími lístky, protože záznam tužkou lze umazat.

„Když po členech komise chtěli, aby je odškrtávali propiskou, tak zůstali nadále u svého způsobu značení,“ dodala. Tužku používala okrsková komise i v sobotu.

Rekordní nával u voleb v Přerově, místní Romové měli jasno

Místopředseda volební komise z okrsku číslo 15 v Předmostí Pavel Košutek, který je zastupitelem za hnutí ANO, drobný incident potvrdil.

„Lidé byli nervózní, protože chtěli jít hlasovat. Stěžoval si ale jen jeden člověk, takový potížista,“ popsal situaci. Podle jeho slov zákon neurčuje, jakým způsobem mají členové komise voliče odškrtávat.

„Nikde není napsané, jestli máme kroužkovat, nebo použít třeba fajfku. Díval jsem se na to do zákona a nikde o tom není ani slovo,“ zmínil.

Tuto skutečnost potvrdila i Jarmila Benešová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

„Zákonem není přesně stanoveno, jakým způsobem si členové komise v seznamu zaznamenávají voliče, kterým vydali úřední obálku. Komise se na jednotném značení musí vždycky domluvit předem,“ uvedla.

„Co se týče zápisu komise, doporučuje se používat červenou propisku - je to hlavně u těch voleb, kde se dávají preferenční hlasy kandidátům. Metodický pokyn, který by to stanovil, ale neexistuje. Už jsem viděl zápisy propiskou i zvýrazňovačem. Výsledky hlasování navíc zpracovává celá komise, která se bude na sčítání dívat,“ uvedl vedoucí oddělení správních činností Krajského úřadu v Olomouci Peter Garláthy.

Tužka se ale podle něj nepovažuje za standardní způsob značení při volbách.

„Každý by asi použil spíše propisku. V dnešní době je na YouTube instruktážní video, jak se mají zpracovávat výsledky hlasování,“ doplnil Garláthy.

Ten se nedomnívá, že by vznikl tímto způsobem prostor pro manipulaci s výsledky.

„Komise musí spočítat úřední obálky, a pokud by dospěla k závěru, že někdo vyznačení smaže, spočítají, kolik lidí hlasovalo a tomu by měl odpovídat i počet vydaných obálek. Kdyby vyznačení umazali, tak jim vyjde, že vydali více úředních obálek, než přišlo voličů,“ uzavřel Garláthy.