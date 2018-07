Lidé z Palackého ulice sepsali petici, vadí jim hluk pod okny

Jaroslava Bajgarová, která žije v panelovém domě u frekventované komunikace v Palackého ulici, měla ještě před rokem klidné spaní. Od chvíle, co pod jejími okny začala proudit auta v obou směrech, ale jen stírá prach. Když chce v noci vyvětrat, rozmyslí si to, protože pak kvůli hluku nemůže usnout. I proto se podepsala pod petici, která žádá město, aby se silnice stala znovu jednosměrnou.

„Bydlím ve dvoupokojovém bytě a mám všechna okna do ulice. V noci si tedy rozmyslím, jestli budu spát při otevřeném okně, protože je venku hluk. Každý den stírám z okna prach, jako kdyby tam dole bylo pískoviště,“ postěžovala si důchodkyně.

Pod petici, kterou zaslali městu obyvatelé domů v Palackého ulici, se podepsalo na 271 lidí. A ti žádají město o návrat k dopravnímu režimu, jaký byl ještě před rokem.

Komplikované přecházení

Lidem nevadí jen prach a hluk, ale i riskantní přecházení přes cestu. Z původních tří přechodů pro chodce v této části města totiž zůstal jen jeden. Nesouhlasí ani s navrženou cyklostezkou a přesunutím autobusové zastávky blíže k obytným domům.

„Od doby, co je silnice obousměrná, doprava hodně zhoustla. Nepomohl ani tichý asfalt, který je sice méně hlučný, ale zobousměrněním ztrácí význam,“ shrnul své výhrady další z místních David K., který má dvě malé děti.

„Pro rodiče s kočárky je přecházení komplikované, protože zůstal jen jeden přechod u spořitelny, a ten nestačí. Těžko se nám také vyjíždí z parkoviště u domu, protože jsou na silnici pořád kolony. Auta se štosují od nábřeží až ke gymnáziu, takže člověk jede úplně naslepo,“ řekl.

Zobousměrnění zůstane, zní z radnice

Silnice v Palackého ulici je obousměrná od srpna loňského roku. A podle zástupů radnice to tak také zůstane. Důvodem zobousměrnění byla nejen snaha ulehčit dopravě v Kratochvílově ulici v centru, ale svou roli sehrál i fakt, že Přerov čekají velké dopravní stavby.

A řidiči budou hledat každou skulinku, jak se během výstavby průpichu, budování mimoúrovňového křížení v Předmostí nebo rekonstrukci křižovatky Polní-Tržní-Dluhonská, vyhnout dopravnímu peklu.

„Palackého ulice je jedna z páteřních komunikací, které jsou nutné, a budeme ji potřebovat ještě více ve chvíli, kdy se začne přestavovat křižovatka Polní- Tržní-Dluhonská na okružní, a Polní se bude rozšiřovat na čtyřpruhovou,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO), který má na starosti dopravu.

Radní už o petici občanů jednali a museli jejich požadavky odmítnout.

„Stávající silniční síť je velmi omezená a jakákoliv, i částečná uzavírka kterékoliv komunikace ve městě, může způsobit dopravní kolaps. Z toho důvodu je zobousměrnění komunikace v Palackého ulici velmi důležité, a od příštího roku ještě nabude na významu,“ řekla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Čeká se nejhorší situace za posledních pětadvacet let

Podle ní se musejí Přerované připravit na to, že od příštího roku po dobu tří až pěti let bude dopravní situace ve městě složitá a pravděpodobně nejhorší za posledních pětadvacet let.

„Investice státu se v minulosti soustřeďovaly pouze do údržby stávajících komunikací a ve městě nebyla dlouhá desetiletí vybudována žádná nová státní komunikace. Přehlcený severojižní tah je naváděn na silnice nižších tříd, i na místní komunikace. Pro severojižní směr se tedy užívají i silnice v centru, které jsou zahlceny a devastovány. Dynamickým zatížením trpí i kulturní památky,“ uzavřela.