„Jak to tady čtu, tak mě jímá hrůza nad těmi částkami. Asi jsem ráda, že tady na severu Čech nám to zvedli jen o 80%. Kojetín mám moc ráda, ale tohle je asi moc, myslím, že toto nemají ani Pražáci,“ napsala jiná z diskutujících.

„Zatímco dříve jsem platila kolem 900, teď mi přišla složenka na 3 200 korun, což je skok o více než tři sta procent. Lidi kvůli tomu asi do ulic nevyjdou, ale jsou dost naštvaní,“ líčí paní Zuzana, která bydlí v rodinném domě v Kojetíně. „Ze 2,5 tisíc nám to skočilo skoro na 7, protože máme dům se zahradou. Lidé, kteří mají garáže, přitom platí ještě více,“ poznamenala jiná z místních, paní Jana.

„Místní části měly původně koeficient 1 a teď pocítily dvojí navýšení - od státu i od města. U rodinných domů v místních částech to tedy skočilo až o pět set procent,“ řekl kojetínský zastupitel Ladislav Šťastník (KDU-ČSL).

I když město podle něj díky zvýšení daně z nemovitosti získá do rozpočtu více peněz, nakládání s nimi je nehospodárné. „Projektů se dělá moc, a to i takové, které nejsou jisté. Například projekt luxusní čtvrti Obora nemá zajištěnou přístupovou cestu. Zarazilo mě i to, že mezi položky, které se platily z úvěru na investice ve výši 200 milionů korun, vedení města zařadilo nákup a pronájem vánočního osvětlení. Vedení města k tomu nepřistupuje s pohledem řádného hospodáře,“ soudí.

Lidé prý zaplatí celkově méně

Starosta Kojetína Leoš Ptáček (Kojetín 2022) ale zvýšení koeficientu obhajuje tím, že lidé podle nové obecně závazné vyhlášky nyní platí méně za komunální odpad. „Sleva na svozu odpadu je pro každého obyvatele 200 korun, občané nad 65 let, invalidní důchodci a děti do 12 let dokonce zaplatí o 400 korun méně,“ vysvětlil.

Podle něj jsou na tom například majitelé bytů lépe, než byli dříve. „Ten dopad pociťují hlavně vlastníci domů. V tuto chvíli už nemáme v úmyslu nic zvyšovat,“ konstatoval starosta. Do městské pokladny by mělo jít díky zvýšení daně z nemovitosti více než 15 milionů korun.

Revokovat usnesení zastupitelstva, které rozhodlo o navýšení koeficientu, podle opozice nemá šanci na úspěch. „Na problém jsme dlouhodobě upozorňovali, ale nemáme dostatek hlasů a neprosadíme to. Snížení sice můžeme navrhnout, ale je to marný boj. Lépe jsou na tom majitelé bytů, vlastníci rodinných domů to ale odnesou. Úleva na poplatku za popelnice lidem nevykompenzuje nic, “ soudí kojetínská zastupitelka Kateřina Janoušková (ČSSD).