Lidé v karanténě mohou odvolit z auta. Tady je covid volební místo v Bochoři

Přímo z auta mohou vhodit hlas svému kandidátovi lidé, kteří se kvůli izolaci z důvodu karantény nemůžou dostavit do volebních místností. Nezvyklý způsob voleb se uskuteční na parkovišti před letištěm v Bochoři, a to ve středu 30. září v době od 7 do 15 hodin.

Covid volební místo u letiště Bochoř u Přerova | Foto: Deník / Jiří Kopáč