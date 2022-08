Od dubna mohou lidé navštěvovat zámek. Co se na něm momentálně děje? Máme hlavní návštěvnickou sezonu, takže zámek je veřejnosti přístupný každý den kromě pondělí. Zároveň je toho na zámku hodně naplánovaného. Přes měsíce červen, červenec a srpen jsme zorganizovali sérii akcí s názvem Tovačovské kulturní léto. Jedná se o akce tradiční i ojedinělé. Můžu zmínit například swingový večer, který jsme pořádali už po páté. Pak tu byl i koncert Dany Chytilové, která tu naopak byla poprvé.

Co všechno mohou lidé vidět?

Prohlídku máme pořád koncepčně stejnou, ale obměňujeme interiéry. Návštěvníci zde uvidí průřez historií šlechtických rodů, a i stavby samotné. Mohou nahlédnout do nejstarší části zámku s barokními sály a kaplí a do nového křídla vídeňského, kde najdou pokoje ve stylu 18. a 19. století. Prohlídky máme každou hodinu, pokud je více lidí, tak provádíme i častěji.

V červnu jste uspořádali swingový večer? Povedl se?

Zorganizovali jsme jej hned z kraje léta na nádvoří. Byla tady brněnská kapela, která hraje stylové písničky z dvacátých a třicátých let. Zájemci mohli přijít v dobových kostýmech, ale letos v nich tolik lidí nebylo. Za ty dva roky, co akce nebyla, si asi trošku odvykli, ale pořadatelé je měli, takže jsme atmosféru navodili i tak. Také jsme tu zaparkovali na ukázku dva veterány a byla tu módní přehlídka historických klobouků. Nádvoří se tak příjemně zaplnilo a přišla zhruba stovka lidí.

13. srpna na návštěvníky hradu čeká Středověký den. Můžete jej blíže popsat?

Pořádáme ho už potřetí a jedná se o celodenní program. Na zámek dorazí nejrůznější uskupení, která ukáží středověká řemesla. Navodíme tak dávnou atmosféru. Návštěvník bude mít možnost seznámit se s dobovými výrobky, jídly, bitvami, nebo se podívat na šerm. Snažíme se hosty obměňovat, ať je každý rok trochu jiný, ale ne vždycky to jde. Letos zde tak budou účinkovat i ti, které lidé už znají. Například se nám vrátí šermířská skupina Memento Mori z jižní Moravy.

Očekávanou akcí jsou i hodové slavnosti. Jaký jste vymysleli program?

Budou se konat jako každý rok okolo svatého Václava. Protože letos jeho svátek vychází na středu, tak hlavní hodový program proběhne v neděli 25. září, tedy před jeho oslavou. Na plánu jsou již tradiční akce, které jsou multižánrové. Snažili jsme se je dělat pro všechny generace, aby si na své přišel opravdu každý. I na svatováclavskou středu jsme si ale připravili kulturní program. V tu vystoupí divadlo, které nám zahraje hru v brněnském hantecu.

Na zámku se v červenci točil film. Jaký?

Bude se jmenovat Klíč a spoluvytváří ho herci Moravského divadla Olomouc, někteří si v něm i zahrají. Myslím, že to bude spíše hudební a historický snímek. Více informací by se lidé měli dozvědět příští rok, kdy už bude film zpracovaný. Natáčelo se v interiérech zámku ve starší části v takzvaném rytířském sále a v kulečníkovém pokoji. Pár záběrů bylo taky ze schodiště ve Vídeňské části zámku a z dámského salónku. Snažili jsme se prostory tolik neomezit pro veřejnost, ale jednodennímu uzavření interiérů jsme se nevyhnuli. Věž byla standardně přístupná.

Po dvou letech opatření jste konečně mohli na celé letní prázdniny neomezeně otevřít zámek. Vrací se lidé zpátky?

Nemám úplně přesná čísla, protože jsme měnili počítač na pokladně a nově jsme zavedli i platby kartou, ale jsem si jistá, že letošní sezona bude dobrá. V posledních dvou letech byl určitě útlum. Platily opatření a my měli i zkrácenou návštěvnickou sezonu. Letos jsme mohli otevřít zámek už v dubnu a pojedeme až do konce října. Pozorujeme, že se lidé vrací.

Na zámku se pracuje i během sezony, co se opravuje?

Na budovách, které jsou v předzámčí, se opravují střechy. A plánujeme obnovu fasády jihovýchodní strany zámku. Doufáme, že k ní dojde v příštím roce.