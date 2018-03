Lidé se dočkají nových lamp na třídě 17. listopadu

Procházet se po třídě 17. listopadu v Přerově po setmění není zrovna příjemné. Kdyby do tmy nezářila jako maják nedaleká nákupní galerie, tak by tato ulice rozhodně nevypadala jako jedna z nejfrekventovanějších ve městě. Radnice se proto po četných stížnostech obyvatel rozhodla investovat do rozšíření stávajícího osvětlení. Stát bude 600 tisíc korun.

dnes 14:36 SDÍLEJ:

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Bílek

„Rozšíříme veřejné osvětlení na třídě 17. listopadu, a to podél chodníku a cyklostezky mezi bytovými domy číslo 10 a 38. Světla, lemující trasu v délce tři sta šedesát metrů, nebudou v chodníku, ale v travnatých plochách,“ přiblížil náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO). Do léta v této části města vyroste deset nových lamp - a dvě stávající stará svítidla budou nahrazena. Veřejná zakázka se tedy týká nákupu dvanácti nových stožárů se svítidly. „Byli jsme si vědomi toho, že je tato část špatně osvětlena. A zaznamenali jsme i podněty od lidí, kteří tam bydlí,“ vysvětlil Miloslav Dohnal z přerovského magistrátu. Na špatné osvětlení si ale stěžují i lidé v jiných částech města - problémy jsou zejména při večerních procházkách Rybářskou alejí u řeky Bečvy, ale také na Jižní čtvrti nebo v ulici Budovatelů. ČTĚTE TAKÉ: Na řidiče ve třech částech Přerova si posvítí radary ČTĚTE TAKÉ: Výstaviště čekají změny. Takto by mohla vypadat nová multifunkční hala

Autor: Petra Poláková-Uvírová