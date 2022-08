Dlouhé fronty se tvořily v pondělí už od půl osmé ráno před budovou přerovského magistrátu v Bratrské ulici. Lidé, kteří nepobírají přídavek na dítě, mohou totiž od 15. srpna podávat žádost o jednorázový příspěvek 5 tisíc korun osobně na vybraných pracovištích Czech Pointu.

Během pondělí dorazilo na přerovský úřad asi šedesát žadatelů, v úterý byl zájem o něco menší, ale nepolevoval a lidé průběžně přicházeli.

Přerovany obslouží úředníci v přízemních prostorách Czech Pointu v Bratrské ulici 34, v kanceláři č. 1 a 12.

Lidé se vrací. Sezona bude dobrá, říká kastelánka tovačovského zámku

„Je nutné, aby žadatel předložil doklad totožnosti a znal identifikační údaje dítěte, případně druhého rodiče,“ uvedla Marta Dostalová z přerovského magistrátu, která má tuto agendu na starosti.

Pomoc pro milion domácností

Příspěvek je určen pro všechny děti do osmnácti let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 milion korun hrubého. O částku 5 tisíc mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky požádali do úterý lidé o jednorázový příspěvek pro 211 tisíc dětí. Jednorázová finanční injekce by mohla celkem pomoci zhruba 1,6 milionu dětí ve více než milionu domácností.

Kojetínská výstava přenese návštěvníky do minulého století

Příspěvek přijde automaticky těm, kteří pobírají dětské přídavky. Ostatní si o něj musí požádat buď on-line na webu ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně přes Czech Pointy. Výdaje na mimořádný příspěvek dosáhnou asi 7,8 miliard korun a vláda chce tímto způsobem zmírnit dopady zdražování na rodiny.

Mimořádná dávka je určena pro všechny děti s trvalým bydlištěm v Česku, které letos k 1. srpnu nedovršily osmnácti let, nebo které se do konce tohoto roku teprve narodí.

Žádost i přes webovou aplikaci

Ministerstvo zprovoznilo zkušebně webovou aplikaci pro podávání žádostí o víkendu a v ostrém provozu je systém od pondělí. První den provázely podávání žádostí potíže, aplikace měla totiž přes den výpadky. Odpoledne se ale problém podařilo odstranit.

Stavba cyklostezky Pod Valy vázne, není, kdo by ji udělal

Při vyplňování on-line žádosti lidé zadají adresu skutečného pobytu a vyberou způsob doručení peněz. Žadatelé vyplní jména a rodná čísla dětí a údaje o partnerovi, nebo zaškrtnou, že jsou samoživitelé. Potvrdí také čestná prohlášení o příjmu a členech domácnosti.

Na pracovištích Czech Pointu stačí k podání žádosti občanský průkaz a rodná čísla dětí. Pěstouni a jiní pečující by měli dodat doklady, které potvrzují jejich vztah k dítěti. Kopie je možné nahrát i do on-line žádosti. Při střídavé péči by měl žádat jeden z rodičů.