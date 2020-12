„Důvodem zvýšeného zájmu o tento typ dárků je současná epidemiologická situace a fakt, že lidé nechtějí trávit zbytečně mnoho času v přeplněných obchodech,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Lucie Drahošová. Možnost zakoupit si dárkový poukaz ještě před vánočními svátky mají lidé až do 23. prosince.

Dárkové poukazy jsou oblíbené hlavně mezi muži, kteří je kupují svým manželkám a přítelkyním.

„Mnozí chtějí tímto způsobem obdarovat i své rodiče nebo prarodiče a kupují jim poukazy k narozeninám či jiným příležitostem,“ doplnila primářka rehabilitace Jana Řezáčová.

Rehabilitační oddělení nabízí širokou škálu teplých a regeneračních procedur, které jsou ideální pro regeneraci těla i mysli v sychravých a studených dnech. „Jednou z nejvyhledávanějších procedur v zimních měsících je masáž horkými lávovými kameny, což je jedna z nejlepších terapií na odstranění stresu a zároveň pomáhá při bolestech zad a kloubů. Masáže provádějí zkušení maséři,“ řekla primářka.

Platnost aktuálně prodávaných poukazů je od 1. 1. 2021 až do konce roku 2021, takže se lidé nemusejí obávat toho, že by obdarovaný neměl dost času na výběr vhodného termínu, nebo že by platnost voucheru propadla z důvodu mimořádných opatření. (pu)