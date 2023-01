Na dědině není ani padesát voličů, ale přesto souboj o Hrad zmobilizoval téměř všechny místní. V prvním kole byla účast 93,62%. V sobotu ráno panovala ve volební místnosti veselá nálada a bylo vidět, že výsledek bude přibližně stejný. K urnám přišlo do sobotního rána 60 procent, odpolední sčítání pak potvrdilo více než 87 procentní účast.

„Nejstarší volička bude mít 98 let, ale žije u vnučky v Praze, protože má zdravotní problémy. Paní, která má 92 let, byla v pátek volit. Minule přišli všichni, kromě té nejstarší voličky, potom pána, který bydlí v Čechách a jednoho staršího muže. Volič, který ale minule nebyl, přijel tentokrát až z Mladé Boleslavi do Lhotky a svůj hlas vhodit přišel,“ pochvaluje si vysokou účast předsedkyně komise Lenka Feichtingerová.

„Je vidět, že jsou lidé zodpovědní a chtějí změnu na Hradě. U nás je ale situace vždycky trochu jiná - v roce 2013 u nás vyhrál Karel Schwarzenberg, který měl přes 65%, zatímco ve zbytku okresu zvítězil Miloš Zeman,“ dodává.

Od práce odběhl v montérkách odvolit devětatřicetiletý Martin Čechák. „Snažím se chodit vždycky a volil jsem stejně jako v prvním kole. Můj kandidát mi přijde sympatičtější,“ přiznává. „I já jsem volila stejného kandidáta,“ prozrazuje jiná z voliček Petra Jančíková.