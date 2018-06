Letošní Zubrfest přilákal na pět tisíc návštěvníků. Padlo 22 tisíc půllitrů

Zubrfest, největší pivní festival v regionu, si ani letos nenechaly ujít tisíce příznivců chmelového moku, dobrého jídla a převážně rockové hudby. Branou přerovského pivovaru prošlo v sobotu více než 5 tisíc návštěvníků, kteří si vychutnali na 22 000 půllitrů piv značky Zubr.

„Zubrfest už má silnou tradici. Na letošek připadá čtrnáctý ročník, přitom v areálu pivovaru se koná od roku 2013,“ připomněl ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček, který zároveň přiznal, že organizace tak rozsáhlé akce je poměrně náročná.

„Tím, že se Zubrfest koná v prostorách pivovaru, je to o něco komplikovanější. Musíme na čas zastavit výrobu a v podstatě během čtyřiadvaceti hodin připravit prostory pro veřejnost a za stejnou dobu je zase uvést do původního stavu a znovu rozjet výrobu. Na organizaci se podílí početný tým lidí. Jsou jich nejméně dvě stovky. Jsou to ale srdcaři, kteří to dělají rádi, za což jim patří samozřejmě dík,“ vyjádřil se ředitel pivovaru Pluháček. Přerovský pivovar se tak otevřel pro veřejnost letos už podruhé, přitom ne naposledy. Třetí akci chystá pivovar na 1. září, kdy se v areálu vůbec poprvé uskuteční Dočesná.

Zubrfest se těší každoročně vysoké návštěvnosti. Ta se pohybuje kolem 5 až 7 tisíci lidí. Akce láká návštěvníky nejen z Přerova, ale i ze širokého okolí. „My jsme přijeli z Kroměřížska. Loni jsme tu byli poprvé a líbilo se nám tu, tak jsme to letos zopakovali. Je tu skvělá atmosféra, výborné pivo i kapely,“ prozradil jeden z návštěvníků Luboš Šimek. „Jsme z Moravského Písku. Je to sice kraj dobrého vína, ale my s kamarády dáváme přednost pivu. Přilákalo nás sem však nejen pivo, ale i některé kapely tvrdšího rázu,“ svěřil se Jan Mučka.



Úderem šestnácté hodiny se příznivci chmelového moku mohli cítit jako v pivním ráji. Ředitel pivovaru totiž vyhlásil šťastnou hodinku, což znamenalo, že lidé dostali jedenáctku Zubr Grand zdarma. O tu byl také během celého večera největší zájem. Ta začátkem roku získala titul absolutního šampiona soutěže Zlatý pohár Pivex 2018.

„Zajímavostí je, že k návštěvníkům Zubrfestu se dostává pivovodem přímo z ležáckého sklepa,“ zmínil se ředitel pivovaru Tomáš Pluháček. V nabídce však byly i další piva včetně stále populárnější dvanáctky Zubr Gradus, která si právě na Zubrfestu v loňském roce zažila svoji premiéru. Nabídku doplnily i nízkoalkoholické moky, jako je Zubr Yuzu, Royal Dog Cider a limonády z produkce pivovaru.

Kulturní dění se odehrávalo na dvou podiích, kde se představila řada populárních českých a slovenských interpretů. Program zahájil přerovský muzikant Pavel Novák. Na podiu se objevila i Marta Jandová, Horkýže Slíže, Vypsaná fixa nebo kapela Desmod. Už tak nabitý program doplnila Freestyle motocross show s Liborem Podmolem společně se strongmanem Jirkou Tkadlčíkem a autogramiádou hokejistů z HC ZUBR Přerov. Závěr patřil ohňostroji, který byl letos mimořádně zdařilý.

autor: Dagmar Rozkošná