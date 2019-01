Přerov – Kolony a objízdné trasy charakterizují cestu Přerovem a jeho okolím. Čas léta a oprav pozemních komunikací je tady, jaké uzavírky zrovna probíhají, a na jaké se musí řidiči ještě připravit?

Problém dostat se z města i zpátky během dopravní špičky se stal v Přerově již zcela běžným.

Trpělivost řidičů projíždějících městem je zkoušena každý pracovní den, situaci nyní zhoršují uzavírky.

Kdo například vyrazí v odpoledních hodinách směrem do Tovačovské ulice, musí se pořádně obrnit pevnými nervy.

V ulici platí jednosměrná uzavírka, z města se tedy odjet dá – průjezdem stavby s přestávkou u semaforu.

Omezení by v tomto místě mělo trvat do poloviny září, objízdná trasa (směrem do Přerova) je vedena přes obce Oplocany, Polkovice, Uhřičice, Kojetín, Chropyně, Vlkoš a Bochoř.

Ke konci se naštěstí blíží úplná uzavírka Grymovské ulice v Kozlovicích. Silnice by měla být průjezdná už od 1. července.

Obě uzavírky platí z důvodu výstavby levobřežního a pravobřežního kanalizačního sběrače odpadních vod s napojením na Dluhonice a Kozlovice.

Uzavře se i frekventovaná křižovatka na Předmostí.

Zavřená křižovatka v Předmostí

Z důvodu opravy povrchu vozovky se od 4. do 6. července uzavře křižovatka i podjezd před Předmostím.

„Není tam jiná možnost, než úsek uzavřít celý. Oprava je nezbytná, na silnici jsou vyjeté koleje, které způsobují závažné bezpečnostní problémy," uvedl Martin Smolka, šéf krajské správy Ředitelství silnic a dálnic v Olomouci.

Uzavření je záměrně naplánováno na prodloužený víkend se státním svátkem, který připadá na pondělí.

Dopad na dopravu by měl být tedy co nejmenší. Objízdná trasa po tuto dobu povede přes Dluhonice.

Opravy v Lipnické

Na akci poté plynule naváže částečná uzavírka ulice Lipnické, konkrétně v úseku z Přerova do Lýsek.

„Trasa je dlouhá asi 2,1 kilometru. Na silnici bude jednosměrný provoz vedený z Přerova," dodal Smolka.

Řidiči se i v tomto případě projedou okolními obcemi.

„Objízdná trasa z Lipníku nad Bečvou do Přerova povede přes Prosenice, Grymov a Kozlovice," upřesnil František Krpec z odboru dopravy Krajského úřadu v Olomouci.

Zvýšená doprava se tak v průběhu prázdnin bude přesouvat z jednoho bodu do druhého.

Pokud lidem nezbude jiná možnost, než vyrazit ven automobilem, měli by počítat se zdržením.