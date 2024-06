Na otevření venkovního koupaliště se mohou těšit v sobotu 15. června návštěvníci Plaveckého areálu v Přerově. Ve stejný den zahajuje sezonu také koupaliště v Penčicích, které ale bude do prázdnin otevřené pouze o víkendech.

Koupaliště v Přerově | Foto: DENÍK/Vojtěch Podušel

„Za příznivého počasí otevřou obě venkovní koupaliště v majetku města třetí červnovou sobotu. Jak dlouho sezona potrvá, bude záležet opět na počasí. Počítáme ale s ukončením letního provozu v neděli 15. září,“ popsal Petr Kouba, jednatel Sportoviště Přerov, které je provozovatelem.

Přerovský venkovní areál zažije po dlouhé době běžnou návštěvnickou sezonu, během níž mohou lidé využít jak nově opravený vnitřní bazén, tak i ten venkovní s atrakcemi. Vstup na venkovní koupaliště je z Brabanska a otevřeno bude od 9 do 19 hodin.

„Je to po dlouhé době první plná sezona, ta loňská byla poznamenána rekonstrukcí bazénové vany. Protože byli lidé loni odkázáni pouze na venkovní areál, prošlo úpravami jeho zázemí - sprchy a toalety ze strany od Brabanska,“ řekl Kouba. Lidé mohou využít oba vstupy - jak z Brabanska, tak i přes vnitřní areál.

Celodenní vstupné je v červnu pro dospělé 125 korun, dítě do patnácti let zaplatí 95. „Kromě plavčíků bude dohlížet na pořádek na venkovním koupališti také bezpečnostní agentura,“ řekl Kouba.

Na koupališti v Penčicích začne letní víkendový provoz v sobotu 15. a neděli 16. června. Plný celodenní pak startuje v sobotu 29. června a poběží nonstop do září.

Při cestě autem do Penčic ale řidiči musejí počítat s komplikacemi kvůli výstavbě kanalizace a opravě mostu. V současné době je objízdná trasa možná ve směru od Lipňan nebo Tršic. Příjezd od Čekyně je uzavřen do 3. srpna, od Zábeštní Lhoty pak do konce června.

Překvapení pro děti

V sobotu 29. června se mohou všechny děti, které si přijdou zaplavat na koupaliště v Přerově, těšit na příjemné zpestření.

Akuna show obsadí v neděli přerovské náměstí. Přijede Vondráčková či Janda

„Ke každé zakoupené dětské vstupence dostanou zdarma poukázku na ledové osvěžení a skákací hrad, který bude ve venkovním areálu k dispozici od 13 do 17 hodin. Kromě standardního sortimentu si budou moci koupit u stánku s občerstvením také cukrovou vatu,“ doplnil Petr Kouba.

Poslední červnový víkend nabídne Sportoviště Přerov školám využití koupaliště v dopoledních hodinách - včetně beach volejbalových a dětských hřišť.

Koupaliště v Čechách otevře oslavou

V sobotu 15. června otevře své brány také koupaliště v Čechách, které vstoupí do sezony s plnou parádou - oslavou 50. výročí svého založení. „Lidé mají tento den vstup zdarma a od 10 do 14 hodin jsou dětem k dispozici různé atrakce. Návštěvníci se mohou těšit také na kulturní program a vystoupení,“ přiblížila oslavy starostka obce Čechy Renáta Dočkalová. Na koupališti je padesátimetrový bazén, denně je k dispozici bufet, parkování a připojení na WiFi je zdarma. (pu)