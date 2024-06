Druhým rokem bude možné v Přerově navštívit letní kino. Pět filmů do programu zařadilo kino Hvězda, čtyři filmové hity si mohli v anketě zvolit sami Přerované. Jaké to jsou?

V Přerově se chystá opět letní kino. Ilustrační foto | Foto: Canva

„Ankety se zúčastnilo 171 hlasujících, a ti svými hlasy vybrali z nabídky deseti filmů čtyři favority,“ informovala vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková. První místo obsadila s 87 hlasy komedie Matka v trapu, druhou příčku vybojoval s 81 hlasy film Jedeme na teambuilding, Gump – jsme dvojka získal se 76 hlasy třetí místo a do programu se s 66 hlasy vešel i animovaný fantasy muzikál Mrtvá nevěsta Tima Burtona.

Promítat se bude ve třech lokalitách, a to v parku Michalov, na Laguně a v Předmostí – na hřišti základní školy J. A. Komenského. Cena vstupného na jednu projekci pod širým nebem je 100 korun a lístky budou k zakoupení na místě před promítáním i online na webových stránkách kina Hvězdy. Promítat se bude vždy od 21 hodin. Výjimkou je poslední snímek Oppenheimer, který kvůli délce začne už v 20.30.

Big Lebowski

KDY: středa 3. července

KDE: park Michalov

ŽÁNR: krimi

PROČ PŘIJÍT: Jeff "Dude" Lebowski žije docela obyčejný život. Díky shodě jmen je ale považován za boháče, který se stane obětí vydírání. Jeff se svými kumpány se tak dostane do nebezpečné situace, kdy musí předat výkupné za milionářovu rozmazlenou dceru. Vše by mohlo proběhnout poměrně hladce, kdyby se Jeffův kamarád Walter nerozhodl ukrást peníze na výkupné bez ohledu na následky.

Sex ve městě

KDY: středa 10. července

KDE: hřiště ZŠ v Předmostí

ŽÁNR: komedie, romantický

PROČ PŘIJÍT: Po letech života bez závazků mají čtyři kamarádky Carrie, Miranda, Charlotte a Samantha trvalé vztahy. Jejich životy zdaleka nejsou tak spokojené, jak by se mohlo zdát. Aby se odreagovali od starostí vyrazí na společnou dovolenou do Mexika. Po návratu je vše ale jinak, než bylo před tím.

Matka v trapu

KDY: středa 17. července

KDE: Laguna

ŽÁNR: komedie

PROČ PŘIJÍT: Hlavní hrdinka komedie Matka v trapu Sylvie (Petra Hřebíčková) má dobré místo v reklamní agentuře, pracovní úspěchy, krásné, vzorné děti a její manžel je známý malíř. Na první pohled štěstí. Jenže… je to pravda? Všichni si zvykli, že Sylvie všechno vyřeší, zařídí, zaplatí. Jednoho dne se ale v Sylvii něco zlomí a rozhodne se od problémů utéct.

Matka v trapuZdroj: se svolením Falconu

Mrtvá nevěsta Tima Burtona

KDY: středa 27. července

KDE: Laguna

ŽÁNR: animovaný, muzikál, fantasy

PROČ PŘIJÍT: Děj animovaného příběhu se odehrává ve viktoriánské vesnici v 19. století a sleduje příběh Viktora, mladého muže vtaženého do podsvětí, kde je oženěn s tajemnou mrtvou nevěstou. Jeho skutečná nevěsta Viktorie na něj mezitím čeká ve skutečném světě. Jak se mu podaří svízelnou situaci vyřešit?

Gump – jsme dvojka

KDY: středa 31. července

KDE: Michalov

ŽÁNR: rodinný, dobrodružný

PROČ PŘIJÍT: Nová Gumpova cesta začne přesně tam, kde ta předchozí skončila. Se svým milovaným páníčkem Béďou Kozím Bobkem projde hlavní zvířecí hrdina příběhem, který už jim dávno předtím napsaly hvězdy. Diváci se mohou těšit na spoustu vtipných zvířecích scén. Vedle hlavního hrdiny se nově objeví také psí slečna Jenny.

Představitel hlavní role -pes Gump. Foto: Pavel BakalářZdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová

Osvícení

KDY: středa 7. srpna

KDE: Laguna

ŽÁNR: horor, drama, thriller

PROČ PŘIJÍT: Bývalý učitel, spisovatel a vyléčený alkoholik Jack Torrance přijímá místo zimního správce odlehlého hotelu Overlook v horách Colorada. Považuje to za cestu, jak dostat svůj život zpátky do správných kolejí. On, jeho žena Wendy a syn Danny budou celou zimu jedinými lidmi v Overlooku. Zpočátku se všechno zdá být v pořádku, ale jakmile začne padat sníh, Jack zjišťuje, že ve skutečnosti nejsou sami.

Jedeme na teambuilding

KDY: středa 14. srpna

KDE: Michalov

ŽÁNR: komedie

PROČ PŘIJÍT: Ambiciózní korporátní zaměstnanec Aleš je svým narcistickým šéfem místo povýšení přeložen do nejhoršího firemního oddělení - do call centra. Tam velice rychle musí přijít na to, jak spolu s potrhlou konspirátorkou Marcelou, neurotickým nihilistou Michalem, vzorňačkou Jitkou a dalšími kolegy vytvořit sehranou partu. Jen tak může během teambuildingového víkendu porazit bývalé kolegy, zachránit své nové oddělení před zrušením a hlavně najít ztracenou sebeúctu.

Dva a půl tisíce cvičenců a zaplněný stadion. Přerov hostil krajský slet

Sex ve městě 2

KDY: středa 21. srpna

KDE: hřiště ZŠ v Předmostí

ŽÁNR: komedie, romantický

PROČ JÍT: Čtyři přítelkyně na život a na smrt, Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda, řeší opět životní problémy. Carrie je rozmrzelá z toho, že se svým vysněným partnerem zabředla do stereotypního manželství. Charlotte přesvědčuje své kamarádky, že je šťastná, jim ovšem neujde, že ji dvě malé dcerky připravily o veškerou energii. Miranda se cítí nedoceněná v práci. Samantha se snaží díky všemožným hormonálním přípravkům potlačit blížící se menopauzu, což se jí daří. A proto se v dobré náladě vydává na premiéru filmu svého bývalého milence, kde se seznámí se šejkem Khalidem. Ten ji pozve do svého hotelu v Abu Dhabi. Pozvání s nadšením přijímá, ovšem pod podmínkou, že s sebou vezme své nejlepší kamarádky.

Popis fotky: Sex ve městě - představitelky - Představitelky filmu Sex ve městě 2, zleva Sarah Jessica Parkerová, Kristin Davisová, Kim Cattrallová a Cynthia Nixonová pózují pro fotografy na britské premiéře snímku. Washington - Hvězdy televizního serZdroj: ČTK

Oppenheimer

KDY: středa 28. srpna od 20.30 (pozor změna promítacího času)

KDE: Laguna

ŽÁNR: drama, historický

PTOČ PŘIJÍT: V období 2. světové války probíhal dramatický souboj mezi Spojenými státy a Německem o to, komu se dřív podaří zkonstruovat atomovou bombu a získat nad nepřítelem rozhodující převahu. V Americe se tajný výzkum skrýval pod označením Projekt Manhattan a jedním z jeho klíčových aktérů byl astrofyzik Robert Oppenheimer. Pod obrovským časovým tlakem se s týmem dalších vědců pokoušel sestrojit vynález, který má potenciál zničit celý svět, ale bez jehož včasného dokončení se tentýž svět nepodaří zachránit.

Film Oppenheimer.Zdroj: Deník/Adéla Beranová