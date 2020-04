Provozovatel Letiště Přerov chce tímto způsobem pomoci v boji s koronavirovou nákazou.

„V rámci projektu jsou všechny lety se zdravotnickým materiálem na přerovském letišti osvobozeny od přistávacích a souvisejících poplatků. Zároveň jsme osvobodili od poplatků také krátkodobé uskladnění zdravotnického materiálu,“ přiblížila Lucie Černá, vedoucí oddělení marketingu státního podniku LOM Praha.

Projekt Piloti lidem vznikl díky skupině dobrovolníků, kteří chtějí v nelehké situaci pomoci státu s distribucí zdravotnického materiálu a potřebného personálu po celé České republice.

„K dnešnímu dni se do projektu přihlásilo na tři sta devadesát pilotů dobrovolníků, a to ze všech koutů republiky. Na přepravu materiálu už jsme využili i přerovské letiště, létáme se zdravotnickým materiálem do Přerova i Olomouce. Většina letů probíhá z Prahy,“ uvedl Ondřej Daňa, mluvčí projektu Piloti lidem.

Podle něj se stále hlásí noví piloti a už nyní patří projekt mezi největší dobrovolnické v zemi. „S rozvážením materiálu pomáhají i piloti dobrovolníci z Přerova a okolí,“ podotkl.

Projekt Piloti lidem získal podporu od Letecké amatérské asociace a Řízení letového provozu České republiky. Zájem o využití služeb mají jak jednotlivé nemocnice, tak i složky Integrovaného záchranného systému.