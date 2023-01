„Na letišti v Pardubicích se opravuje vzletová a přistávací dráha, a protože je zde Centrum leteckého výcviku pro vojenské piloty, přesunuli jsme je na bochořské letiště. Jedná se pouze o dočasnou dobu, abychom dokázali plnit výcvikové úkoly pro armádu,“ uvedl mluvčí LOM Praha Pavel Lang.

Výcvik začne 15. února a potrvá do poloviny května.

„Do Bochoře se přesune část vrtulníků Mi-17 a Enstrom 480 B-G. Proudová letadla budou na základně v Čáslavi. Starostům obcí na Přerovsku jsme dali přesný harmonogram výcviku s rozpisem na jednotlivé dny, takže vědí, kdy bude probíhat,“ dodal. Na bochořském letišti má výcvik provádět zhruba třicítka vojáků i s instruktory

Podle přerovského primátora Petra Vrány (ANO) by se neměla výrazně zvýšit hluková zátěž.

„Kvůli výluce v rámci letiště v Pardubicích lze nad naším městem očekávat zvýšený pohyb vrtulníků. Budou ale létat v přesně stanovených drahách tak, aby hluk nenarušoval okolní obce. Navíc výcvik potrvá pouze tři měsíce,“ uvedl Petr Vrána.

Obyvatelé Bochoře zjistí všechny potřebné informace na webových stránkách obce.

„Lidé najdou na našem webu i proklik na stránky letiště. Na hluk vrtulníků jsou naši občané z minulých let zvyklí, takže se neobáváme stížností. I když je jasné, že co člověk, to názor,“ řekl starosta Bochoře Tomáš Volek.

Armáda informovala už loni o širším využitím areálu bochořského letiště. V budoucnu zde mají mít základnu větší bojové drony, které mohou nést například protitankové zbraně. Na bochořské letiště se má podle záměrů rezortu přesunout jednotka víceúčelového bezpilotního prostředku z Prostějova. I nadále se bude letiště využívat i pro základní výsadkový výcvik.

Na bývalém vojenském letišti v Bochoři působila armáda do roku 2013, kdy se zdejší vrtulníková základna přesunula do Náměště nad Oslavou. O dva roky později přišla vláda Bohuslava Sobotky se záměrem na vybudování strategické průmyslové zóny na bochořském letišti. Z této vize ale nakonec sešlo. V současné době na letišti působí více než dvacet firem, část z nich se zabývá letectvím.

