Na bochořské letiště se po více než deseti letech, kdy někdejší vojenskou základnu opustily vrtulníky, opět vrací armáda. Důvodem je zhoršená bezpečnostní situace v Evropě, a to nejen v důsledku války na Ukrajině. Do šesti let má na letišti působit až šest set vojáků, po roce 2035 se jejich počet navýší na 1 200. Armáda chce do modernizace letiště a vytvoření zázemí pro vojáky v budoucnu investovat až 2,5 miliardy korun.

Jednání, na kterém informoval zástupce náčelníka Generálního štábu Pavel Lipka starosty obcí o chystaných změnách, svolala na pondělí do Přerova místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová. Zúčastnili se ho ředitel státního podniku LOM Praha, ale i olomoucký hejtman Josef Suchánek, přerovský primátor Petr Vrána a starostové okolních obcí.

„Reagujeme na aktuální změny bezpečnostní situace v Evropě, která se zhoršuje nejen kvůli válce na Ukrajině. Na základě hrozeb, které Severoatlantická aliance vyhodnotila, dochází k navyšování úkolů pro armádu a budeme zajišťovat podporu hostitelské země pro alianční síly. Vyhodnotili jsme si přerovskou základnu a letiště jako strategický prostor v návaznosti na to, že bude brzy dokončena dálnice D1 a tato páteřní komunikace bude tvořit jádro pro přesuny aliančních sil směrem na východ. O to více nabývá Přerov na důležitosti,“ uvedl zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Pavel Lipka.

Na bochořské letiště se do roku 2029 kompletně přesune z Prostějova 533. prapor bezpilotních systémů, který zde už částečně působí od začátku letošního roku. „Od příštího roku se sem přemístí také jednotka Vojenské policie nebo logistický prapor z Lipníku. Počítáme i s opravárenskými kapacitami pro pozemní síly, pokud to umožní zastavovací studie. Některé investice jsou ve fázi realizace, především prostory pro Vojenskou policii, která by se měla přestěhovat už v příštím roce, ale také pro 533. prapor bezpilotních systémů,“ řekl Lipka.

Část plochy pro LOM Praha

Do šesti let má na letišti sloužit až 600 vojáků z povolání a po roce 2035 je v plánu navýšit jejich počty na 1 200. „V následujících letech budeme investovat do rozvoje infrastruktury na letišti zhruba dva a půl miliardy korun. Posádka by se mohla rozrůst až na pět set osob nejen vojáků z povolání, ale i aktivních záloh a občanských zaměstnanců. Určitý podíl budou tvořit i teritoriální síly. Letiště budou využívat primárně pozemní síly,“ doplnil.

Na pondělním jednání se starosty obcí zazněly obavy z toho, zda se nezvýší letecký provoz. „Občané se po zveřejnění informací o využití letiště začali obávat toho, že budou vystaveni hluku letounů F-35 a jejich nemovitosti budou sledovány drony. Je třeba říci, že to zcela vyloučila jak armáda, tak zástupci ministerstva obrany,“ shrnula místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová. Bochořské letiště bude pouze záložní. „Od příštího roku se změní na vnitrostátní neveřejné,“ upřesnila.

Část plochy bude nadále využívat státní podnik LOM Praha, mimo jiné i pro výcvik vrtulníků. „V roce 2025 se sem přesune výcvik pilotů Centra leteckého výcviku v Pardubicích,“ shrnul ředitel LOM Praha Jiří Protiva. LOM Praha je provozovatelem a zároveň majitelem letiště více jak deset let.

Přerov, letiště, vojáci z Prostějova | Video: Deník/Petra Poláková - Uvírová

„V provozování letiště v této podobě budeme i nadále setrvávat s tím, že využití jižní části se předpokládá pro rozvoj armády a za tímto účelem by měla být převedena i na agenturu pro hospodaření s nemovitým majetkem. Severní část by měla být k dispozici státnímu podniku tak, abychom zároveň mohli dokladovat Úřadu pro civilní letectví kategorii tohoto letiště a mít povolení k jeho provozování,“ konstatoval.

Výhody pro celý kraj

Nejen pro Přerov a okolní obce, ale i Olomoucký kraj znamená návrat armády na bochořské letiště velký přínos. Z hlediska investic, přílivu zaměstnanců, rozvoje infrastruktury a bydlení.

„Rozhodně to pomůže rozvoji celého kraje. Ostatně Olomoucký kraj je z hlediska armády druhým nejsilnějším v České republice a je zde i velení pozemního vojska. Pokud bude význam armády v kraji posilovat, je to jedině dobře, protože to má celou řadu pozitivních synergických efektů,“ řekl po schůzce se starosty olomoucký hejtman Josef Suchánek.

„Kromě zaměstnanosti sem přichází znalost, moderní technologie - a tím pádem i nároky na pracovní místa, která budou kvalifikovaná. Dá se očekávat také rozvoj služeb a bydlení, protože by tu v budoucnu mohlo být až 1 200 lidí, což už je síla, která je významná. Každý rozvoj oblasti, která na tom ekonomicky není dobře, je pro kraj významná,“ řekl hejtman.

Z návratu armády na letiště má radost i starosta Bochoře Tomáš Volek. „Je pozitivní, že se armáda vrací zpět tam, kde kdysi byla. My to jenom kvitujeme - nejen Bochoř, ale i okolní obce, které jsou v těsné blízkosti letiště. Znamená to šanci na rozvoj obcí, například v oblasti bytové výstavby. Protože se jedná o pozemní vojska a výcvik vrtulníků, k žádnému rozšíření letecké techniky nedojde,“ uzavřel.