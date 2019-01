VIDEO / FOTOGALERIE / Nejrychlejší záchrana lidského života přichází v Olomouckém kraji opět z vrtulníku Eurocopter.

Helikoptéru Eurocopter EC135T2 mají záchranáři na olomoucké základně letecké záchranné služby k dispozici týden.

Je mladší než kritizované Agusty A109K2. Stroj prošel kompletním servisem a výměnou motoru. Právě vysoký věk byl u dosavadní Agusty A109K2 největší problém.

„Eurocopter je nasazen v ostrém provozu od 14. ledna,“ potvrdil ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Jan Weinberg.

Stejný typ v Olomouci létal dříve

Se stejným typem helikoptéry vzlétala posádka zdravotnické záchranné služby ze stanoviště na olomouckém Tabulovém vrchu do konce roku 2016, kdy provoz vrtulníku po letech ukončila společnost Alfa Helicopter.

„Na vrtulník jsme zvyklí, takže přejít z Agusty na EC pro nás nebyl žádný problém,“ reagoval ředitel záchranky. Důvody změny vedení záchranky nekomentovalo.

Do Agusty A109 přestoupili záchranáři poté, co tendr na záchranářské vrtulníky v Olomouci, v němž hlavní roli hrála cena, vyhrála slovenská společnost Air Transport Europe (ATE) s pětadvacet let starými stroji. Smlouva s ATE je uzavřena do roku 2020.

„Každý z vrtulníků má něco pro a něco proti,“ odmítl Weinberg, že by staré Agusty byly vyloženě špatné.

„Vnitřní uspořádání u EC je jiné než u Agusty, kde je nadstandardní prostor kolem pacienta,“ zmínil Jan Weinberg.

VIDEO: Stará Agusta A109K na olomoucké základně. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč

Kritika staré Agusty

Kritice čelila volba starého typu helikoptéry poté, co hned v lednu 2017 musela Agusta nouzově přistát i s transportovaným pacientem.

Weinberg odmítl, že by Agusta A109K2 byla nespolehlivá.

„Nešlo o závadu, která by souvisela s typem vrtulníku. Byla to běžná závada, která se stává běžně u vrtulníku,“ reagoval.

Původně nasazený vrtulník byl kritizován krajem i vedením záchranky především kvůli stáří – byl vyroben v roce 1991 – a chybějící plné certifikaci v kategorii A, kterou vrtulníky Eurocopter mají.

„Nevýhodou Agusty je její věk. Agusta na stejné bázi, ale Da Vinci, je super vrtulník, kterým létá švýcarská REGA,“ poukázal ředitel záchranky.

Pronajatý ze Španělska

Eurocopter EC135T2, kterým létá například Letecká služba Policie ČR, si slovenská ATE podle informací Deníku pronajala ze Španělska. Vyroben byl v roce 2004.

Před uvedením do provozu na olomoucké základně letecké záchranné služby prošel stroj kompletním servisem v Bohuňovicích a výměnou motoru.

V Olomouci je nasazen jako hlavní vrtulník. Jako záložní by měl fungovat Bell 429.

"Optimalizace nákladů na údržbu"

Společnost ATE vysvětlila změnu typu vrtulníku optimalizací nákladů na údržbu.

„Vrtulník Agusta A109 K2 provozovaný na středisku ZZS v Olomouci byl pravidelně servisovaný ve vlastním servisním středisku na Slovensku. Z důvodu optimalizace nákladů na údržbu jsme se ho rozhodli vyměnit za vrtulník EC 135 T2, který bude na základě smlouvy servisovaný přímo v České republice,“ sdělila Deníku mluvčí společnosti ATE Zuzana Hopjaková.

EC 135 T2 měl za týden provozu ZZS v Olomouci nalétáno necelých pět hodin a bez sebemenšího problému.