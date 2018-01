Lepší jízdní řády už v lednu, slibuje kraj po průšvihu s autobusy

K dohodě s dopravci, která by měla odstranit nejhorší potíže, k nimž došlo se změnami jízdních řádu příměstských autobusů od 1. ledna, směřuje Olomoucký kraj.

Kompletní přečíslování všech autobusů, jež spadají do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK), změny trasování řady linek i časů odjezdů jednotlivých spojů způsobily v mnoha oblastech regionu zmatek a vedly mimo jiné k odvolání ředitele příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) Jaroslava Tomíka.

Podle náměstka hejtmana kraje zodpovědného za dopravu Jana Zahradníčka vedou jednání s firmami zajišťujícími autobusové spoje v rámci IDSOK k dohodě, která by ještě do konce ledna měla napravit alespoň ty největší komplikace pro cestující.

"Největší blbost, co mohli udělat"

„Předložili jsme dopravcům seznam našich požadavků na zlepšení dopravní obslužnosti především na Prostějovsku a Přerovsku,“ řekl náměstek Zahradníček.

„Musíme zajistit, aby se lidé dostali do práce, děti do školy a aby někde nejezdily úplně přecpané autobusy. Vypadá to, že dopravci naše požadavky akceptovali a nové jízdní řády pro některé linky by mohly vejít v platnost už do konce tohoto měsíce,“ věří Zahradníček.

Změny v krajské autobusové dopravě vyvolaly vlnu kritiky, negativně na ně reagují i čtenáři Deníku.

„Když jsem jel 2. ledna do práce, tak na každé zastávce nastupovali naštvaní lidé a nadávali. Tohleto, co provedli, je největší blbost, co mohli udělat. Není to pro zlepšení dopravy, ale jen pro úsporu na úkor normálních lidí,“ zlobí se například Jaroslav Křivánek.

Nezvládli komunikaci s veřejností

Podle Jana Zahradníčka KIDSOK komunikaci s veřejností nezvládl.

„Uvažujeme proto, že zřídíme zvláštní internetovou stránku, pomocí které bychom odpovídali lidem na jejich stížnosti, protože je jich opravdu velké množství,“ uvažuje náměstek hejtmana.

Za zmatky v dopravě už se na svém webu omluvil i samotný KIDSOK, v jehož čele až do vypsání výběrového řízení na nového ředitele nahradila odvolaného ředitele Tomíka jeho dosavadní zástupkyně Kateřina Suchánková.

„V současné době se intenzivně ve spolupráci s dopravci snažíme vzniklé nedostatky řešit a revidovat stávající jízdní řády. Pro tento účel bylo vyblokováno několik pracovníků KIDSOK, kteří se jejich úpravě plně věnují. Postupně se snažíme zapracovávat chybějící spoje sloužící zejména pro základní dopravní obslužnost do škol, zaměstnání a do zdravotnických zařízení, pečlivě se věnujeme také návaznostem spojů,“ stojí na internetových stránkách KIDSOK.

Ta rovněž rozšířila provoz své infolinky 588 88 77 88 na dobu od 5 do 22.30 hodin každý pracovní den.