Neuvěřitelných šedesát let na hudební scéně oslavila v sobotu večer koncertem v Městském domě legendární přerovská kapela Synkopa, se kterou začínali hrát v roce 1964 zpěvák Pavel Novák a skladatel Jaroslav Wykrent. I když už oba známí umělci odešli do hudebního nebe, písničky Synkopy nestárnou. A jak ukázal vyprodaný sál, má kapela věrné fanoušky dodnes.

Synkopa, 60 let na hudební scéně, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Na oslavu jubilea dorazily i manželské páry, které se před šedesáti lety seznámily na nedělních čajích se Synkopou. „Tomu se ani nedá věřit, že je to už šedesát let. Když jsem začínala chodit na čaje, bylo mi šestnáct,“ zavzpomínala jedna z fanynek Synkopy. „Já byl poprvé na Synkopě v sedmnácti. Hrála nám dokonce na prodloužených, chodil jsem na zdejší průmyslovku,“ přidal se Stanislav Sovadina.

„Je fantastické, že i po tolika letech pořád hrají. Taneční styl na parketě neměníme, je stejný jako tehdy,“ smál se Vojtěch Miler. Pamětníci nedělních čajů v měšťáku přiznali, že obdivovali hlavně Pavla Nováka. „Jarda Wykrent byl spíše takový přemýšlivý, ale Pavel byl zpěvák, který tady neměl konkurenci,“ shodli se. K jejich nejoblíbenějším skladbám dodnes patří Pihovatá dívka, Hvězdy nebo Tvůj vlak.

Na začátku chodilo 50 lidí

Kapelu Synkopa založili v roce 1964 zpěvák Pavel Novák, kytarista a zpěvák Vladislav Peška, kapelníkem, baskytaristou a zpěvákem v jedné osobě byl Pavel Petruška. Na bicí hrál Zdeněk Pec. V roce 1964 se ke skupině připojil také Jaroslav Wykrent, jehož některé texty už Synkopa zpívala.

„To, co jsme tenkrát dali dohromady, bylo neopakovatelné. Když jsme začínali hrát, bylo v sále tak padesát lidí. Uplynul měsíc - a bylo jich tu sedm set. Hráli jsme na nedělních čajích, vždy od tří odpoledne do sedmi. Jsem rád, že tradice pořád trvá a kapela i po šedesáti letech stále hraje,“ svěřil se zakládající člen kapely Vladislav Peška, kterému je dnes třiaosmdesát.

Oslavu šedesátin Synkopy uspořádal moderátor Bohuslav Přidal, který celým večerem provázel. „Šedesát let života je velký kus cesty a my jsme tou hudbou žili - a žijeme dodnes. Sál je plný a pořád to má své opodstatnění,“ řekl Bohuslav Přidal, který zná historii kapely nazpaměť. „Jarda Wykrent se jednou chystal na vysílání do Ostravy a volal mi: Bobe, kdy jsem odešel ze Synkopy, kdyby se ptali? A já mu hned osvěžil paměť. Jardo, to bylo v sobotu 22. května 1971,“ zavzpomínal.

Kapela Synkopa podle něj vznikla 20. dubna. „Pavel Novák s Pavlem Petruškou natočili skladbu Vyznání, zajeli s ní na soutěž do Olomouce a velice se líbila. Pavel Petruška se proto ozval ostravskému rozhlasu, jestli by ji mohli natočit. Hudební dramaturg to riskl a v hitparádě se pak skladba držela jedenáct týdnů na prvním místě. Kluci se tehdy domluvili, že den, kdy natáčeli - tedy pondělí 20. dubna 1964, budou považovat za den, kdy vznikla kapela,“ vysvětlil Bohuslav Přidal.

Překvapení v podobě Vocantes

Synkopou prošly během šedesáti let desítky muzikantů, k těm nejslavnějším ale patří dodnes Pavel Novák s Jaroslavem Wykrentem. „Nedělní čaje byly velmi populární a už ve tři odpoledne se to v měšťáku štosovalo. Tehdy platila určitá hierarchie - nejmladší mohli jen na balkon, ti, co už měli osmnáct, směli dolů ke stolu,“ vzpomněl.

A jak vnímají zlatou éru Synkopy muzikanti, kteří v kapele působí řadu let? „Pavel Novák byl fantastický zpěvák nadregionálního významu, Jarda Wykrent zase skvělý textař a muzikant. Spousta kapel dnes hraje Pavlovy a Jardovy písničky, ale jsou to většinou ty, které pocházejí ze synkopácké éry - Pihovatá dívka, Malinká, Hvězdy nebo Vyznání. My dnes na koncertě zahrajeme i ty méně známé,“ přiblížil kytarista Emil Krestýn, který v kapele hraje od konce šedesátých let.

Podívejte se na fotogalerii z koncertu:

Oslavy šedesátin Synkopy začaly v sobotu večer malým překvapením - známé písně Malinká a Vyznání zazněly v podání Pěveckého sboru Vocantes a za klavírního doprovodu jeho dirigenta Michala Sabadáše. Koncert byl rozdělen na jednotlivé bloky - v první části zazněly písně, které vzpomínaly na Pavla Nováka, v další pak skladby spjaté s působením Jaroslava Wykrenta. Skupina ale zahrála i repertoár z pozdější doby.