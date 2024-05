Vznikne po demolici bývalého hotelu Strojař na jeho parcele jeden nový objekt, nebo jich město postaví více? Jakou strukturu nájemního bydlení radnice občanům nabídne? I takové otázky řešil nově ustanovený výbor pro Strojař, který se poprvé sešel 26. dubna. Mezi koalicí a opozicí panovala v klíčových otázkách shoda. Demolice Strojaře by měla začít v příštím roce a předběžné náklady na ni se odhadují na 30 až 35 milionů korun.

Takto vypadala prohlídka střechy hotelu Strojař. | Video: Deník/Marie Sehnálková

Zastupitelé už loni v prosinci rozhodli o tom, že zchátralý objekt hotelu Strojař zůstane v majetku města a nebude se prodávat. Revokovali tak dřívější usnesení, které počítalo s prodejem budovy. Radní chtějí Strojař využít pro účely městského nájemního bydlení. Co přesně na lukrativní parcele v blízkosti řeky Bečvy vznikne, o tom rozhodne architektonicko-urbanistický dialog.

Dialog bude vyhlášen v červnu

„Na prvním setkání výboru pro Strojař byl představen harmonogram celého procesu. K vyhlášení soutěžního dialogu by mělo dojít 21. června a jeho výsledky budou známy 25. února příštího roku. Mám velkou radost z toho, že první společné jednání bylo konstruktivní. Na všem podstatném panovala mezi koalicí a opozicí shoda,“ zhodnotil náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Jedním z témat bylo i to, kolik objektů by mělo na parcele po zbouraném Strojaři vzniknout. „Zatím nevíme, zda to bude jeden objekt, nebo vzniknou dva či tři domy. Výsledná podoba vzejde až ze soutěžního dialogu,“ shrnul Navrátil. Na jednání výboru pro Strojař byla také ustanovena komise, složená ze sedmi členů. Svůj hlas v ní bude mít i opozice.

Architektonicko-soutěžní dialog pro město zajišťuje stejný administrátor, který řešil novou podobu kancelářské budovy na náměstí T. G. Masaryka 16, jež prochází rekonstrukcí a bude sloužit jako nové sídlo magistrátu.

Demolice jako jediná možnost

Demolice zchátralého hotelu Strojař, který kdysi sloužil jako ubytovna pro zaměstnance Přerovských strojíren a později ho využívala armáda, je podle městské architektky Alice Michálkové jedinou možností. Tepelně technické a akustické parametry objektu už totiž neodpovídají dnešním normám.

Budova má být zbourána v příštím roce

„Projekt demolice poběží paralelně se soutěžním dialogem. V letošním roce budeme soutěžit projektanta na odstranění stavby a v tom příštím by mělo dojít k samotné demolici. Ta by měla podle předběžných odhadů přijít na 30 až 35 milionů korun,“ nastínil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Podle opozičního zastupitele a architekta Jana Horkého (Společně pro Přerov) splnila první schůze výboru pro Strojař očekávání. „Popsali jsme si postup, jakým se vydáme, a nyní budeme rozebírat náplň toho nového objektu nebo objektů, které na místě Strojaře vzniknou. Jsem rád, že administrátor přináší nové podněty, jak věci řešit. Náměty, o nichž jsem mluvil už dříve sám, jsou vnímány se vší vážností - například recyklace materiálu a jeho využití na stavbě,“ zhodnotil Horký.

„Řešili jsme i neobvyklé dispozice bytů - to znamená, že nemusíme vymetat jen stavební segment developerů v bytech 2+kk, ale můžeme nabídnout i zajímavější bydlení například pro lékaře nebo policisty. Může zde vzniknout částečně komunitní bydlení, sdílené pokoje, kombinace velmi malých a naopak velmi velkých bytů, kterých je v Přerově nedostatek. Shodli jsme se i na tom, že by zde měl být obchodní parter, tedy nějaké služby a obchody. Je důležité řešit tuto lokalitu jako celek, nejen jako parcelu, která patří pod Strojař, ale i sousední pozemky, definované lokalitami Brabansko, nábřeží a Velká Dlážka,“ zmínil Horký.

Variant na využití parcely po zbouraném Strojaři je celá škála

„Na místě Strojaře nemusí nutně vzniknout jeden dům, ale více budov, což by umožnilo rozdělení projektu na etapy. Může také vzniknout jeden objekt družstevních bytů a druhý pouze nájemních městských bytů. Cest je spousta a nechceme to extrémně svazovat. Musíme ale určit základní objem bytů, které tam chceme postavit, což bude předmětem dalšího jednání,“ nastínil opoziční zastupitel.