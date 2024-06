Do Bzenecké vinárny se chodívalo především za tancem. Kromě reprodukované hudby zde vyhrávala v osmdesátých letech často i živá hudba. Mezi stálice patřila někdejší kapela Pantograf. „Bylo to tam báječné. Výborná hudba, pití, scházel se tam celý Přerov. Zkrátka skvělá atmosféra. Často sem chodili i hokejisté a nezapomenutelná byla paní šatnářka, která se k pánským návštěvníkům chovala tak mateřsky, že jim zašívala i knoflíky od kalhot a košilí,“ prozradil jeden z muzikantů legendárního Pantografu, který v Přerově vznikl v roce 1976.

Prostory oblíbeného tanečního a hudebního podniku se definitivně uzavřely počátkem nového tisíciletí. Smutnou událostí, kterou si dodnes obchodníci z Pasáže, kde se Bzenecká vinárna nachází, pamatují, byla sebevražda provozovatele přímo v podniku. I to bylo důvodem, proč se nad „Bzendou“ zavřela voda.

Dnes tento legendární podnik zeje prázdnotou a má minimální šanci na využití. „Dokud tyto prostory provozoval RAJ, byla tančírna využívána denně. Doba se ale změnila. Poté, co skončila Bzenecká vinárna, tam byla chvíli herna a využití bylo různé. Pokus o obnovení vinárny nevyšel a rozlehlé prostory jsou dnes prázdné,“ popsal majitel Pasáže Petr Peška.

Zájemců o využití prostor bylo v minulosti více - jeden zájemce zde chtěl například provozovat Fitness centrum. „Dole je plocha 450 metrů čtverečních, jsou zde dva bary, všechno se před lety za vysoké částky modernizovalo. Jsou to ale mrtvé peníze, tyto investice nemají návratnost,“ posteskl si.

Město mělo možnost odkoupit nemovitosti od majitele Pasáže v roce 2014, a pak o pět let později - v roce 2019. Šanci ale promarnilo. „Přesně před desíti lety dostalo město nabídku koupit za 21 milionů korun Pasáž, jejíž součástí jsou i obchody a byty. Zastupitelé ale pro tuto nabídku ruku nezvedli. Argumentovali tím, že jde o příliš vysokou sumu a další miliony by musely jít také do kompletní rekonstrukce. O Pasáži jednali zastupitelé znovu na jaře roku 2019, ale ani tehdy záměr úplatného převodu do vlastnictví města neprošel,“ popsala mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Bzeneckou vinárnu už dnes tedy připomíná pouze reklamní poutač nade dveřmi.

Podívejte se, jak aktuálně vypadá dříve vyhlášená Bzenecká vinárna: