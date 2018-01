Legální plochy pro sprejery? V Přerově v nedohlednu

Zničené fasády, pokreslené zastávky i pomalované vlakové soupravy. Pro sprejery jsou graffiti uměním, pro ostatní spíše vandalstvím.

Některá města, například Lipník nad Bečvou nebo Olomouc, se s touto problematikou vypořádala po svém - sprejerům poskytla plochy, kde se mohou „vyřádit“ takzvaně beztrestně.

V Přerově, kde policie řeší desítky případů sprejerství ročně, o tomto řešení zatím nepřemýšlejí.



Škody, které tito „umělci“ svoji tvorbou napáchají, stoupají často k desítkám tisíc korun.

V Lipníku nad Bečvou jim proto věnovali betonové zdi. Podle slov starosty města je od té doby v ulicích čisto.

„My jsme před deseti lety vyčlenili betonovou plochu u Střediska volného času a gymnázia, tam se mohou beztrestně vyřádit. Od té doby máme, až na pár výjimek, město poměrně čisté,“ vysvětlil Miloslav Přikryl.

Radnice: Nepočítáme s tím

Svým jednáním tito lidé často riskují. Nejenže mohou v případě dopadení skončit ve vězení, na své náklady navíc musejí své výtvory nechat odstranit.

„Pokud někdo postříká nebo pomaluje barvou či jinou látkou cizí věc dopustí se trestného činu poškození cizí věci a hrozí mu za uvedené jednání v případě odhalení až roční trest,“ informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.



V průběhu minulého roku musela přerovská policie řešit devětapadesát případů sprejerství.

Město ale neuvažuje o uvolnění ploch pro tento druh umění.

„Plochu, kterou bychom vyhradili pro tento druh umění, nemáme. Ani se nepočítá s tím, že by se jakákoliv plocha pro tyto účely vyčlenila,“ konstatovala mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Lepší než šedé a poprskané zdi

K problematice se vyjádřil také jeden z umělců, který využívá legální plochy po celé Moravě.

„Pro začátek je potřeba vysvětlit, že legální plocha není čistě pro writery (slangový název pro sprejera, pozn. red.), často se zde realizují obyčejní lidé, kteří se věnují například malování pro děti. O vandalství se jedná v případě těch, kteří chodí dělat vlaky, na legálních plochách jde spíše o nějakou realizaci. V Lipníku to vyřešili dobře, pořádají tam různé akce spojené s touto problematikou. A vždy se jedná o událost. Pořád je to lepší, než šedé a popraskané zdi, které třeba Přerov doslova lemují,“ řekl.



Nad plochou, kde by se sprejeři mohli svobodně projevit, přemýšleli v minulosti také v Hranicích.

„V posledních letech zásadnější problémy nemáme. Občas se něco vyskytne na vagonech Českých drah, v minulosti i v městských podchodech, ale v poslední době jsme žádný takový problém neřešili,“ uzavřel mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Některé z případů, které musela řešit přerovská policie

Říjen 2017

Neznámý pachatel modrou a stříbrnou barvou pomaloval reklamní portál kolem vchodu na diskotéku Porto v Přerově, vstupní dveře a fasádu v okolí vstupu, čtyřpísmennými nápisy a jinými ornamenty. Společnosti vznikla škoda ve výši třicet tisíc korun.



Listopad 2017

Neznámý pachatel posprejováním poškodil přední pravou část elektrické jednotky, která v době zjištění poškození, byla odstavena na šesté koleji 2. nástupiště železniční stanice v Přerově. „Vandal na přední části elektrického vozu mezi spodními světly nastříkal modrou barvou nápis o šířce 120 a výšce 40 centimetrů. Na pravé straně elektrického vozu, v prostoru mezi 3. dveřmi až po přední část elektrického vozu, nastříkal v kombinací bílé, modré a černé barvy nečitelný nápis, o šířce 767 a výšce 147 centimetrů,“ informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová. Poškozené společnosti vznikla škoda přesahující pět tisíc korun.

Na úseku mezi železničními stanicemi Suchdol nad Odrou, Olomouc, Přerov, Hranice a Studénka neznámý pachatel na pantografické soupravě u vstupních dveří do jednoho z vozů vytvořil černou barvou nápis o rozměru 50 krát 35 centimetrů a způsobil tak škodu ve výši deset tisíc korun.



Leden 2018

Až roční trest hrozí pachateli, který v době od 28. prosince do 1. ledna poškodil fasádu rodinného domu v Dluhonicích na Přerovsku. „Vandal na dům nastříkal červenou barvou nápis o rozměru 5,5 krát 0,7 metrů. Poškozenému způsobil předběžně škodu ve výši tisíc korun,“ informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.