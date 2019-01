Přerov – Lávka, spojující břehy řeky Bečvy u tenisových kurtů v Přerově, už definitivně dosluhuje. Potvrdily to alespoň testy, které provedli před několika dny odborníci na mostní konstrukce.

Lávka U Tenisu | Foto: Vojtěch Podušel

Staré přemostění podemlela voda během katastrofálních záplav v červenci 1997, pilíře byly ale poničené i v roce 2006 a lávka dostala poslední ránu při povodních před dvěma lety.

Lidé sice po ní ještě můžou chodit, v zimě se ale dají předpokládat další změny statiky.

„Most jsme od května roku 2010, kdy ho vážně podemlela voda, nechali sledovat. Poslední šetření ukázalo, že se lávka zase pohnula. Mírně se otevřel vrubový kloub v patě pilíře a zvětšil se rovněž průvěs lávky asi o dva centimetry více, než se teoreticky předpokládalo," popsal změny náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Zpracovatelé statického posudku sice uvádějí, že mohou pěší lávku dále užívat, zároveň ale zdůrazňují, že měření prokázala jistou změnu chování staticky narušené konstrukce.

A tu není možné brát na lehkou váhu. Upozorňují, že most bude možné provizorně využívat jen do léta roku příštího roku, a to za předpokladu, že bude dodrženo maximální zatížení dvě stě kilogramů na metr čtvereční.

„Lávka je způsobilá pro další provoz za předpokladu pokračujícího sledování. Další etapa by měla být provedena v únoru roku 2013," napsal ve zprávě Vladimír Junek ze společnosti Pontex, která měření prováděla. Statici prováděli zátěžové testy už krátce po povodních v roce 2010.

Zjistily, že vlivem povodní došlo k poklesu o dvacet centimetrů a pootočení nosného pilíře mostu.

Zvítězila zavěšená varianta

Životnost lávky už v té době experti odhadli na pouhé tři roky.

Protože tato lhůta vyprší příští rok na jaře, vybrali přerovští radní na podzim novou podobu lávky.

„Představili jsme zástupcům města dvě možné varianty řešení. První lávka byla se závěsy, druhá představovala visutý pás. Pro lepší rozhodování jsme obě varianty srovnávali ve dvanácti bodech. Řešili jsme například riziko povodní a možné poškození, pohodu chodců, cyklistů či in-line bruslařů, možnosti osvětlení a podobně," přiblížil už dříve Milan Kalný ze společnosti Pontex.

Vizualizace budoucí podoby lávky U Tenisu

Obě lávky měly životnost sto let, nezasahovaly do prostoru přírodní památkové rezervace Malá laguna, počítaly s volným koridorem pro bezpečný průlet ptáků, umožňovaly nouzový průjezd aut a měly i stejné předpokládané finanční náklady.

Nový most by měl stát okolo 20 milionů korun bez DPH.

Lávka, již dalo nakonec vedení města zelenou, bude v případě povodní bezpečnější.

„Zatímco visutý pás měl rezervu nad proudem řeky zvýšenou na 0,90 metru, zavěšená lávka měla tuto rezervu na hodnotě 1,60 metru," upřesnil Pavel Gala z odboru rozvoje magistrátu.

Zvolená varianta má i sníženou citlivost na dynamické účinky. Stavba nové lávky by měla začít v příštím roce.

SOUVISEJÍCÍ: Radní vybrali novou lávku U Tenisu. Jak se vám líbí?