Přerov – Na své nejbližší schůzi 20. července se bude mandátový a imunitní výbor Senátu zabývat žádostí policie o zbavení imunity a vydání k trestnímu stíhání přerovského senátora a primátora Jiřího Lajtocha (ČSSD).

Primátor Přerova Jiří Lajtoch | Foto: DENÍK

Potvrdila to v pátek mluvčí Senátu Pavlína Heřmánková. Detektivové z protikorupčního útvaru se na přerovskou radnici zaměřili v souvislosti se dvěma stavbami – domova pro seniory a zimního stadionu.

„Definitivně rozhodne o žádosti policie plénum Senátu na své nejbližší schůzi, která by se měla uskutečnit do dvou týdnů,“ uvedla mluvčí Senátu Pavlína Heřmánková s tím, že se šetření policie týká dvou starších zakázek.

„Jedná se o nesrovnanosti u stavebních prací v Přerově, kdy u domova pro seniory a zimního stadionu došlo ke dvacetiprocentnímu překročení limitu na vícepráce,“ sdělila.

Podle mluvčí má senátor Jiří Lajtoch (ČSSD) zájem na tom, aby se vyšetřování urychlilo, a proto zřejmě sám požádá o zbavení imunity. Senátor Lajtoch už upřesnil, čeho se stíhání konkrétně týká.

„Jsem podezřelý ze zločinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži. Poradím se s právníkem, jak ve věci dál postupovat. Jednou z variant je i to, že požádám o zbavení imunity a obhájím se u soudu. Nejsem si vědom, že by došlo k porušení zákona,“ konstatoval.

Detaily policisté zatím tají

Vyšetřovatelé se podle něj zaměřili na dokončení stavby domova pro seniory a zimního stadionu.

„Trestní oznámení se týká nejen mě jako primátora města, ale i dalších dvanácti osob,“ dodal. Pravděpodobně jde o bývalé členy rady města, tuto informaci ale zatím nikdo nepotvrdil.

Mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek nechtěl prozradit detaily s tím, že případ nyní leží na stole státních zástupců ve Vsetíně. „V současném stadiu řízení nebudeme podávat žádné informace,“ konstatoval vsetínský žalobce Zdeněk Mencler.

Protikorupční policie požádala město už letos v březnu o součinnost při vyšetřování. Úředníci magistrátu museli shromáždit a odevzdat kopie majetkových přiznání všech členů rady města za současné i minulé období, zpracovat přehled sponzorských darů a předat kompletní zápisy a usnesení některých schůzí rady města, jednání investiční komise a městského zastupitelstva.

„Policie požadovala i zpracování přehledu všech veřejných zakázek na stavební práce, zadané městem, a to od ledna 2006 až do současnosti,“ řekl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. Kriminalisté navštívili poprvé přerovský magistrát loni v listopadu a odvezli si materiály, které se týkaly stavby domova pro seniory.

Cena stavby se totiž kvůli vícepracím navýšila oproti původnímu plánu asi o 30 milionů korun a přišla na 167 milionů. Okolnosti tehdy prověřoval Nejvyšší kontrolní úřad, který nenašel žádné pochybení, a poté i antimonopolní úřad. Město dostalo pokutu 90 tisíc korun.

Zatloukal vysvětluje

Asistent senátora a radní Václav Zatloukal (ČSSD vše vysvětluje náročností obou staveb.

„Obě stavby, jak Domov pro seniory, tak i zimní stadion byly rekonstrukce starých objektů, od nichž nebyla úplná původní dokumentace. U těchto rekonstrukcí bývá obvyklé, že dojde k pracím, které nebyly součástí projektu, tedy prací, které byly na počátku stavby nepředvídatelné,“ uvedl Zatloukal.

Během staveb se prý musely řešit nenadálé problémy, jež z důvodu větších škod nešlo odkládat.

„Například při rekonstrukci zimního stadionu hrozil sesuv budovy s technologickou částí. Bylo nutné okamžitě budovu staticky zajistit,“ konstatoval.

Město by se prý dostalo do problémů, kdyby nedodrželo termín dokončení stavby. „Kdybychom nesplnili termín, byla by ohrožena státní dotace, která byla u domova pro seniory dosti vysoká,“ podotkl.

Pokud se straničtí kolegové rozhodnou senátora Jiřího Lajtocha nevydat policii, o imunitu nepřijde, ČSSD má totiž v Senátu většinu. Poslanecká sněmovna a Senát dosud zbavily imunity 19 poslanců a senátorů. Naopak ve 14 případech je odmítly imunity zbavit, tudíž neumožnily jejich stíhání, které tak bylo navždy zastaveno.

Připomeňme si - O co v kauzách šlo

Domov pro seniory

Zbudování Domova pro seniory, který byl slavnostně otevřen v září roku 2008, se stalo před třemi lety jednou z největších investic v Přerově. Stavbu však v průběhu prací i po jejím dokončení provázely pochybnosti. Členové opoziční strany Společně pro Přerov ještě předtím, než se do domova nastěhovali první senioři, upozorňovali na neustálé prodražování stavby z důvodu víceprací. Firma Přerovská stavební začala při rekonstrukci s částkou 139 milionů, náklady se ale nakonec kvůli vícepracím vyšplhaly až na 167 milionů korun. Město tehdy navýšení rozpočtu zdůvodnilo nutností nezbytných úprav kvůli nevhodným geologickým podmínkám či částečnému zbudování nové kanalizace. Případem se tehdy zabýval i Nejvyšší kontrolní úřad, který v Přerově od května do července 2009 prováděl hloubkovou kontrolu. Šetření mělo zjistit, jak město naložilo s téměř stomilionovou státní dotací na rekonstrukci tohoto nového zařízení pro důchodce. Žádné pochybení se ale nezjistilo. (svr)

Zimní stadion

Stejný problém se objevil v roce 2009 i v případě rekonstrukce přerovského zimního stadionu. Stavbu provázely problémy už od počátku. Nejprve radní nevyužili dotaci od státu ve výši dvaceti milionů korun, a město kvůli tomu muselo hledat jiné zdroje financování. Pak se zase objevily stavební problémy a stadion byl dokončen později, než se slibovalo. Největší pochybnosti ale vyvolalo opět, stejně jako v případě domova pro seniory, prodražení zakázky a navíc i postup při výběru firmy, která rekonstrukci prováděla. Z původních padesáti se částka vyšplhala na konečných devětapadesát milionů korun. Navýšení investice bylo tehdy zdůvodněno nutností změny celé technologie v průběhu rekonstrukce. Přerov musel navíc v případě stadionu kvůli porušení zákona o zadávání veřejných zakázek zaplatit i pokutu ve výši devadesát tisíc korun, kterou mu udělil Úřad na ochranu hospodářské soutěže. (svr)