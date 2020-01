V boji o křeslo v horní komoře Parlamentu bude hájit barvy sociální demokracie, která ho oslovila.

Jaké má šance? Podle politologů záleží na konkrétní politické konstelaci a na tom, koho nasadí největší hráči - především hnutí ANO.

Bývalý primátor Přerova Jiří Lajtoch odešel z politiky před šesti lety kvůli obžalobě z údajné manipulace s veřejnými zakázkami - na stavbu domova pro seniory a zimního stadionu.

Soud ho ale nakonec zprostil veškerých obvinění a stát mu musel zaplatit 800 tisíc korun odškodného za to, že více než pět let čelil stíhání pro korupci a zneužití pravomoci.

Loni o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 2. Lajtoch požadoval s ohledem na morální újmu, kterou podle svých slov utrpěl on i jeho rodina, částku vyšší - 20 milionů korun.

Úspěšné comebacky se dějí

Po neúspěšném pokusu vstoupit znovu do komunální politiky a založit si vlastní stranu, jde ex-primátor Přerova do voleb znovu. Hlavním důvodem, proč se chce utkat o křeslo v Senátu, je podle jeho slov snaha pomoci městu, ve kterém žije.

„Mimo politiku jsem šest let a chtěl bych navázat na to, co jsme ve městě řešili před lety - neutěšená doprava, nedostatek pracovních příležitostí. Situace je dnes tristní a Přerov je mrtvé město, což mě mrzí. Chtěl bych, aby došlo k jeho oživení - a to i v kulturní oblasti,“ nastínil své vize Jiří Lajtoch.

Politická scéna v Česku zažila v minulosti několik překvapivých „comebacků“ - například Miloš Zeman se po angažmá ve vrcholné politice na několik let stáhl do ústraní. Po návratu z Vysočiny, kde objímal stromy, byl zvolen prezidentem.

„Podobných případů je ale více - do politiky se úspěšně vrátil i Jiří Čunek nebo bývalý primátor Kladna. Lidé, kteří se chtějí vrátit a mají za sebou nějaký životní příběh, mají šanci uspět. Záleží ale na aktuální politické nabídce,“ zhodnotil olomoucký politolog Pavel Šaradín.

Zkusí to Prachař znovu?

Na Přerovsku se dnes u voličů těší největší oblibě hnutí ANO, které vyhrálo komunální i parlamentní volby.

„Koho vyšle do senátních voleb hnutí ANO, je tedy rozhodující. Je pravděpodobné, že se do druhého kola dostane někdo z hnutí ANO nebo z KSČM,“ uvažuje Pavel Šaradín. Přerovsko je totiž regionem s levicově smýšlejícími voliči.

Do Senátu za volební obvod číslo 63 usedla v roce 2014 Jitka Seitlová, která se objevila na společné kandidátce lidovců a Strany zelených. Zkušenou političku lidé dobře znali, protože byla senátorkou už v letech 1996 -2007. Zda bude křeslo znovu obhajovat, zatím neví.

„Není to vyloučené, ale ještě to nechávám otevřené,“ přiznala Jitka Seitlová.

Její největší rival Antonín Prachař, který v minulých senátních volbách kandidoval za hnutí ANO a dostal se do druhého kola, si nechává čas na rozmyšlenou.

„Na vyhodnocení je dost času, nejméně půl roku. Je mi ale smutno ze stávající politické reprezentace,“ poznamenal Antonín Prachař, který je dnes přerovským zastupitelem za STAN.

Jasno v tom, kdo bude hájit jejich zájmy, už mají Piráti. O křeslo v Senátu bude na Přerovsku usilovat manažer kultury Městského domu a zastupitel Pavel Ondrůj.

„I když to zní jako klišé, budu usilovat o změnu vnímání politiky občany, a to s velkou pokorou,“ shrnul Pavel Ondrůj.

Komunisté mají vybráno

Komunisté vyšlou do boje o Senát psychologa z Hranic Miroslava Raindla.

„Je to dlouholetý člen městského zastupitelstva v Hranicích a populární komunální politik,“ přiblížil Josef Nekl, předseda Krajského výboru KSČM v Olomouci.

Hnutí ANO zatím jméno svého kandidáta nezveřejnilo.

„Kandidáta ještě nemáme, více jasno bude až v březnu,“ uvedl přerovský poslanec za hnutí ANO Petr Vrána.

ODS svého zástupce do Senátu určitě vyšle - o konkrétním jménu se ale teprve jedná.