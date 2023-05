Kytarový rekord na hradbách - oblíbená přerovská akce - se po chudých covidových letech opět vrací do své kondice. Filmové hity si přišlo na prvního máje společně zahrát 71 hráčů na strunné nástroje - nejvíce se sešlo klasických kytar, nechyběly ale ani ty elektrické, baskytary, banja a dokonce ukulele. I když nebyl pokořen absolutní rekord z roku 2019, kdy se na jednom místě sešlo na 143 kytaristů, ten loňský padl. O skvělou atmosféru se na parkánu u městských hradeb postaraly stovky posluchačů.

Kytarový rekord, 1.5.2023 Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

Tématem Kytarového rekordu byly letos známé filmové písně. Kromě klasické Hendrixovky Hey Joe, spjaté s rekordem od prvního ročníku, zazněla například píseň Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, kterou organizátoři zvolili jako symbolickou poctu k osmdesátinám Václava Neckáře.

Hudebníci si společně zahráli také písně Oliver Twist, Severní vítr, Jednou mi fotr povídá a na závěr zazněl song Let the sunshine in z legendárního filmu Miloše Formana Hair.

„Tu kytaru jsem koupil kvůli němu,“ parafrázoval slova písně Václava Neckáře jeden z účastníků akce Theodor Kabilka. Na vysvětlenou dodal, že se ještě donedávna věnoval výhradně folkloru.

Basovou kytaru vzal do ruky zhruba před měsícem - především kvůli synovi, který na kytaru už hraje a jeho učitelem je jeden z organizátorů akce Ivan Němeček. „Jsme tady poprvé a chtěli jsme si to hlavně užít, protože ty písničky jsou výborné a atmosféra skvělá,“ dodal.

Na ukulele válely hity z českých a zahraničních filmů dvě kamarádky z Vyškova. „Výhodou ukulele je, že tento nástroj můžete vzít všude s sebou, krásně zní a dobře se s ním doprovází. Letos je repertoár docela těžký, takže jsme nechaly děti doma - pro začátečníky by to bylo hodně těžké. Nejvíce nás asi bavil rock´n´ roll,“ shodly se hudebnice.

Pro kytaristy bylo nejnáročnější naučit se skladbu Oliver Twist. „Na kytaru jsou tam takové pahmaty, takže mi to dalo docela zabrat. Jsem tu poprvé, dříve jsem to nezvládl, protože jsem hrál v Itálii. Teď mi to ale vyšlo a je to krásné,“ svěřil se Martin Přidal z Přerova, který hrál na klasickou kytaru.

Organizátoři akce byli spokojení. „Jsme rádi, že se podařilo překonat rekord z loňska a ještě jsme ho trochu zvýšili - společně si zahrálo 71 hráčů na strunné nástroje. Počasí je jako na objednávku a parkán u hradeb se zaplnil lidmi,“ pochvaloval si hlavní organizátor akce Pavel Ondrůj. Kytarovou exhibici uspořádal Nadační fond Blues nad Bečvou za podpory Kulturních a informačních služeb, města a kraje.