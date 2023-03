Kytarový rekord na hradbách, který v Přerově už neodmyslitelně patří k oslavám prvního máje, byl nominován na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2022. Soutěžit bude v kategorii Cena veřejnosti a podpořit tuto akci v hlasování můžete i vy.

Kytarový rekord v Přerově 2019 | Video: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Ze šesti desítek nominací, které kraj obdržel, vybrala hodnoticí komise devět kandidátů na ocenění a desátého výherce má možnost zvolit sama veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. Nadační fond, který akci pořádá, mohou lidé podpořit v hlasování na portálu Ceny Olomouckého kraje až do konce března ZDE.

Nadační fond Blues nad Bečvou vznikl v roce 2013, a od té doby rozšiřuje svou kulturní nabídku v Přerově. Kromě pořádání stejnojmenného festivalu usiluje každoročně také o vytvoření kytarového rekordu.

Principem je shromáždit na jednom místě co možná nejvyšší počet hráčů na strunné nástroje, kteří společně zahrají vybrané skladby českých i zahraničních interpretů.

Učitelka přerovského gymnázia je mezi finalisty ankety Zlatý Ámos

Letos se akce koná už po sedmé a tématem kytarového rekordu budou tentokrát známé filmové písně. Akce se uskuteční v pondělí 1. května od 14 hodin na prostranství u hradeb v ulici Pod Valy.

Zájemci, kteří se chtějí účastnit rekordu, se mohou už nyní hlásit na adrese bluesnadbecvou.cz, kde najdou akordy, noty a tabulatury skladeb, které na hradbách zazní.

Letos zazní i píseň Let The Sunshine in z muzikálu Vlasy

A na jaké písně se mohou posluchači těšit? „Navzdory neveselé době jsme zvolili veselé skladby, protože chceme parkán rozeznít povzbudivou atmosférou. K té mimo jiné přispěje i pěvecký sbor Vocantes pod vedením sbormistra Michala Sabadáše,“ řekl k výběru písní organizátor akce Pavel Ondrůj.

Kromě oblíbeného songu Jimiho Hendrixe Hey Joe, který akci provází už od prvního ročníku, zahrají hudebníci společně například píseň Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Organizátoři ji zvolili jako symbolickou poctu k osmdesátinám Václava Neckáře.

Přerované nejčastěji chovají voříšky, jorkšíry a jezevčíky

„Doufám, že kytaristé začnou brzy cvičit skladby, abychom mohli opět trhnout další rekord,“ řekl Pavel Ondrůj, který odtajnil seznam dalších skladeb. Kromě dvou zmíněných hitovek zazní na hradbách také písně Oliver Twist, Severní vítr, Jednou mi fotr povídá a Let The Sunshine in ze známého muzikálu Vlasy.

„Pro účast stačí nacvičit klidně jen jednu skladbu,“ doplnil Pavel Ondrůj. Loni na hradbách společně zahrálo téměř sedm desítek kytaristů. Vůbec nejvydařenější ročník byl v roce 2019, ještě před vypuknutím koronavirové pandemie. Tehdy se společně opřel do strun rekordní počet 143 kytaristů.