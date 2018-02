Kytarový mág Neil Zaza pochválil publikum: Lidé byli milí

Dokonalá hra na kytaru, tanec a obrovský závěrečný aplaus. V přerovské restauraci Pivovar začal v sobotu večer již šestý ročník festivalu křtěného vodou a pivem – jarní prolog festivalu Blues nad Bečvou, a to koncertem amerického kytaristy Neila Zazy, který společně s kapelou příchozí doslova učaroval svoji neskutečnou hrou na kytaru.

Myšlenka pořádat tento festival vznikla již na sklonku roku 2012.

„Chtěli jsme v Přerově realizovat různé rockové a bluesové koncerty. Proto jsem inicioval založení Nadačního fondu Blues nad Bečvou, což se nám díky zahraniční spolupráci podařilo zrealizovat. V Polsku existuje podobný festival - Blues nad Bobrem, tímto jsme vlastně pomyslně jsme propojili dvě řeky – Bečvu a polskou řeku Bobr,“ vzpomněl na začátky předseda nadačního fondu a jeden z pořadatelů akce Pavel Ondrůj.

Pořadatelé využívají nabídek agentur na turné.

„Nemůžeme si bohužel dovolit takový luxus pozvat jednu kapelu extra. Fungujeme díky podpoře města, Olomouckého kraje a sponzorům. Bez nich by tato akce nebyla realizovatelná,“ doplnil Pavel Ondrůj.

Publikum, které zaplnilo restauraci v podstatě do posledního místa, hltalo neskutečnou „kytarovou show“, kterou kapela předváděla. Neil Zaza jim oplácel úsměvy, dokonce si několikrát „vyšel“ mezi diváky.

„Bylo to úžasné, protože jsem tady ještě nikdy nebyl a byl jsem zvědavý, jak to dopadne. A bylo to skvělé. Lidé byli milí a přívětiví, na závěr i trošku bláznili – to je na tom to nejlepší. Už se nemůžu dočkat, až se sem zase vrátím,“ popsal své pocity po skončení koncertu Neil Zaza, který dodal, že v Česku již několikrát byl. Kapele nevadí velká pódia, ani malé kluby.

„Když třeba hrajete ve velkém divadle, je to něco opravdu zvláštního. Ale milujeme také hraní v menších prostorech, protože lidé jsou vám hodně blízko a vy je cítíte. Obojí si užívám,“ prozradil americký umělec, který doprovází nejlepší muzikanty.

A s kým by se chtěl jednou postavit na společné pódium?

„Nemyslím si, že by existoval speciálně někdo takový. Rád ale hraji s těmi nejlepšími muzikanty. S těmi, kteří nějak moji hudbu pozvednou, udělají ji lepší. Kdybych ale měl říct jedno jméno, bude to Stevie Wonder,“ řekl s úsměvem charismatický kytarista.

Publikum si koncert vychutnávalo plnými doušky. Dokonce se i tančilo.

„Přiznám se, že tento žánr moc neposlouchám. Myslela jsem si, že jdu na jazzový koncert, nicméně koncert se mi velice líbil. Po celou dobu tady byla neskutečná atmosféra,“ popsala své dojmy Jana Navrátilová z Loučky.

Fanoušky bluesrocku jistě potěší druhý z koncertů, který se uskuteční v sobotu 24. března v 19 hodin v restauraci Městského domu. Představí se zde totiž britský zpěvák, skladatel, excelentní harmonikář a kytarista Will Wilde.

„Will Wilde nedávno podepsal nahrávací kontrakt s prestižním německým, i když dnes už spíše evropským, bluesovým labelem Rock The Earth Records. V rámci British Blues Award byl pětkrát nominován v kategorii „best harmonica player“. V roce 2015 v této kategorii vyhrál,“ prozradil Pavel Ondrůj.