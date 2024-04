Naladit kytaru, hrábnout do strun a s desítkami dalších muzikantů oprášit zapomenuté hity na společném pódiu u městských hradeb. Takový je každoročně kytarový happening v Přerově, který se i letos uskuteční v tradičním termínu - prvního května. Jaké skladby na něm tentokrát zazní?

Kytarový rekord 2023, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Zastřešující linkou letošního kytarového rekordu na hradbách jsou kulatá výročí samotných písní nebo jejich interpretů. Kromě klasické Hendrixovky Hey Joe, spjaté s rekordem už od prvního ročníku, proto zazní při příležitosti nedožitých osmdesátin přerovské ikony Pavla Nováka jeho legendární píseň Nádherná láska. Původně se jmenovala Che Sara a je coververzí slavné italské balady,“ přiblížila spoluorganizátorka akce Lada Galová.

Osmý ročník Kytarového rekordu na hradbách připomene také sté výročí narození Jiřího Grossmana a šedesát pět let od založení Semaforu.

„Hudebníci tedy mohou začít trénovat známou píseň Jako kotě si příst. K dalším písním, které zazní, patří Jo třešně zrály od Waldemara Matušky nebo Amerika kapely Lucie. Poslední vybranou skladbou je Have You Ever Seen The Rain? od legendárních Creedence,“ vyjmenoval letošní hudební taháky hlavní organizátor akce Pavel Ondrůj.

„Doufám, že kytaristé začnou brzy cvičit skladby, abychom si společně mohli zahrát. Prioritou je pro nás setkání na krásném místě s dobrou muzikou. Pro účast na rekordu stačí klidně nacvičit jen jednu skladbu,“ doplnil.

Zájemci, kteří se chtějí účastnit rekordu, se mohou hlásit na adrese www.bluesnadbecvou.cz, kde najdou akordy, noty a tabulatury plánovaných skladeb, jež na hradbách zazní.