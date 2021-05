Kniha, která vyšla vloni na podzim, byla totiž do Vánoc vyprodaná. V polovině května se Kyselé třešně dočkají dotisku, který opět zamíří do všech českých a slovenských knihkupectví.

„Součástí příběhu je pravdivý popis historických událostí, které se v Přerově a Lověšicích skutečně staly v letech 1944 až 1945. I když jsou Kyselé třešně mou v pořadí desátou knihou, nikdy jsem nedostala tolik pozitivních reakcí, dopisů a e-mailů od čtenářů,“ svěřila se spisovatelka Lenka Chalupová.

Mnozí čtenáři podle ní ani netušili, že byli Přerované první, kteří 1. května roku 1945 povstali proti okupantům a byli za to krutě potrestáni. „Až po přečtení knihy si také dohledávali, že poválečná tragédie na Švédských šancích není moje fikce, ale že se masakr opravdu stal,“ dodala.

Kniha vyšla u pražského vydavatelství, které se chytlo úspěchu příběhu odehrávajícího se v Přerově a rozhodlo se pro dotisk. Ten bude k dostání už 17. května, tedy půl roku od prvního vydání. „Jsem ráda, že se i touto formou daří dostat do většího povědomí lidí fakta o přerovské historii, byť formou prózy. Psaní mě moc bavilo a úspěch mě těší, tak velký zájem jsem ani nečekala,“ řekla.

Autorka nyní pracuje na nové knize, jejíž děj se podobně jako Kyselé třešně vrací do historie.

„Připravuji román, který se svým příběhem vrací do minulosti, konkrétně do druhé poloviny čtyřicátých let. Jen místo Lověšic si tentokrát v knize prošlápneme staré Předmostí a také poválečné ulice Přerova,“ prozradila Lenka Chalupová.

Příběh s pracovním názvem Páté jablko už má rozepsaný, ale ještě listuje starými kronikami a fotkami, sbírá potřebné materiály a mluví s nejstaršími pamětníky z Předmostí, kteří jí přibližují dobu i reálie.