Zastupitelé na jednání kritizovali nedostatek informací. „Město nás mělo informovat o průběhu sporu a navrhnout opatření, aby se to v budoucnu neopakovalo. My jsme ale odstřiženi od informací,“ stěžoval si zastupitel Jan Horký (SpP), podle něhož se může celková částka, kterou VaK zaplatí, vyšplhat na více než 21 milionů korun. Společnost totiž musí zaplatit úroky, poplatky a náklady soudního řízení.

„Proč jste už před dvěma nebo třemi lety nedošli k názoru, že by bylo na místě soudní spor ukončit, a to co nejdříve? Protože jsou to jen další finanční náklady. Zajímalo by nás, na základě čeho jste pokračovali v soudním řízení,“ ptala se zastupitelka Helena Netopilová (SpP).

Podle Michala Záchy přišlo dnešní vedení VaKu do již rozběhnutého sporu. „Proběhla jednání i s protistranou, abychom našli smír. Kdybychom se nedovolali k Nejvyššímu soudu, nesli bychom riziko, že by nás kdokoliv mohl napadnout, že jsme nevyužili poslední možnosti rozhodnutí zvrátit,“ řekl Zácha.

Zastupitele Františka J. Hrabinu zajímalo, zda se náklady na soudní spor, které musí VaK zaplatit, projeví na ceně vodného a stočného. „Vytvořili jsme rezervu ve výši 17 milionů korun, a až budeme mít v ruce rozsudek, budeme jednat s pojišťovnou. V letošním roce se výše náhrady škody nepromítne do ceny vodného a stočného,“ shrnula Hana Mazochová, členka představenstva společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově.