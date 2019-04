Dopad sucha už pociťují hospodáři v Zemědělském družstvu v Kokorách, které patří na Přerovsku k největším.

„Dělá nám to potíže. Kvůli suchu stagnuje vývoj veškeré vegetace na poli. Nejhůře je na tom mák, který má od doby zasetí jen dva lístky. Sucho má ale vliv i na vývoj jarních ječmenů, které neodnožují - to znamená, že z jednoho semínka vyroste jen pár stébel,“ popsal situaci předseda družstva Vladimír Lichnovský.

Ten je ve svých odhadech letošní úrody hodně skeptický.

„Uvidíme, co spadne. Pokud ale během deseti dní nepřijde žádná voda, tak to bude velmi špatné. Do této doby spadly jen čtyři milimetry vody – a to je takový dívčí pláč, který trvá jen krátce,“ poznamenal.

Sice vše kvete, ale bude z toho něco?

Sadaři a pěstitelé ovocných stromů na Přerovsku se zatím mohou radovat z krásných květů, které ve většině oblastí neohrozily ranní mrazíky. Negativní dopad by na úrodu nemělo mít ani několikadenní ochlazení, které zasáhlo Moravu zhruba v polovině dubna. Sucho je ale pro sadaře strašákem.

„Všechno jde do květu a na první pohled vypadá skvěle. Obávám se ale, že všechno pěkně nakvete a nic z toho nebude,“ zhodnotil Jiří Kopetzký, správce sadů Zemědělského družstva Podhradí v Týnu nad Bečvou, které pěstuje ve velkém švestky, třešně a jablka.

Ani případně deštivý květen to nezachrání

Podle něj sice přísun srážek přes zimu byl, ale situaci moc nepomůže.

„Neznamená to, že by srážky měly zásobní funkci, vyrovnávaly deficit a nasytily půdní profil. Průběh jara bude podobný jako v minulém roce, a pokud nezaprší, deficit z loňska se ještě znásobí. Květen může něco zachránit, ale z dlouhodobého hlediska ne. Na dorovnání vláhového deficitu to stačit nebude,“ odhaduje. Sadaři, kteří mají na zahradách ovocné stromy, je mohou alespoň zalévat konvemi.

Čekají se další zákazy

Už loni byla situace na Hané kritická a tropická vedra v kombinaci s minimem srážek měla dopad na zásoby povrchových vod ve vodních nádržích a tocích. Od 1. srpna až do 20. září proto platilo na Přerovsku opatření, které zakazovalo nakládání s povrchovými vodami.

Zákaz neplatil jen pro město a jeho místní části, ale i pro dalších osmapadesát obcí, spadajících pod Přerov. Opatření vydali úředníci z oddělení vodního hospodářství na doporučení Povodí Moravy. Hrozí podobný scénář i letos?

„Záleží na vývoji situace. Pokud by se vyvíjela negativně i nadále, dají se různá omezení očekávat. Rozhoduje ale příslušný magistrát nebo jednotlivé obce. Jde o dlouhotrvající sucho, které se přelévá z jednoho roku na druhý. Souvisí s klimatickou změnou a jedná se o dlouhodobý fenomén, který ani menší přeháňky nevyřeší,“ konstatoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.