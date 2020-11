Lidé se ale nemusejí obávat toho, že pracovníci jejich záležitosti nevyřídí - jen se teď na ně musejí častěji obracet elektronickou formou.

Omezení se dotkne například provozu Správy hřbitovů.

„Z důvodu zvyšujícího se počtu zaměstnanců v karanténě a vyšší nemocnosti jsme byli nuceni změnit některé provozní doby. Od 4. listopadu omezujeme provoz Správy hřbitovů v areálu městského hřbitova - otevřeno tam bude pouze ve středu od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin,“ uvedl jednatel technických služeb Bohumír Střelec.

V ostatních pracovních dnech mohou zájemci vyřizovat své požadavky elektronicky, případně telefonicky - potřebné kontakty jsou uvedeny na webových stránkách.

Správa hřbitovů zajišťuje údržbu sedmi pohřebišť a hřbitovů v Přerově a jeho místních částech, a to včetně evidence deseti tisíc hřbitovních míst.

K činnosti patří i uzavírání nájemních smluv k hrobovým místům. Kvůli problémům je ale pozastaveno vystavování nových smluv, které měly nájemcům přijít už na začátku podzimu.

„Budeme je lidem posílat nejpozději do konce letošního roku a nemusejí se bát, že by tím o místo na hřbitově přišli. Platbu je pak možno jednoduše zaslat bezhotovostně na účet a podepsanou smlouvu e-mailem na dagmar.trncakova@tsmpr.cz, případně poštou na sídlo společnosti - nebo vložit do schránky před vstupem do čekárny na Správě hřbitova,“ dodala vedoucí Jitka Spurná.

Pohřební služba, která obstarává smuteční obřady, zatím jede bez omezení.

S další změnou musejí počítat i lidé, kteří potřebují využít skládku v Žeravicích nebo sběrný dvůr v ulici Generála Fajtla.

„Provozní doba skládky se mění a od pondělí do pátku je otevřená od 6 do 11 hodin. Sběrný dvůr v bývalých Želatovských kasárnách bude vždy v sobotu uzavřen, ten Na Hrázi ale zůstává v provozu,“ uzavřel Bohumír Střelec.