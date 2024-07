„K havárii došlo v úseku, který je původní a poměrně starý. Na odstraňování následků intenzivně pracujeme. Zásobování místní části Popovice vodou zajistíme v co nejkratší době, protože Popovice se dají zásobit i z jiného směru, obyvatelé Vinar a Lýsek ale budou muset počkat, až se to opraví,“ řekl výrobně technický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově Jindřich Mrva. K havárii došlo v blízkosti nově opravené komunikace v ulici Kočíře. „Budeme objíždět místní části s pojízdnou cisternou, a kdo bude chtít, tak si vodu nabere. Je to sice nepříjemné, ale věříme, že odstraňování následků nebude trvat dlouho,“ dodal.