„Vlivem zvýšené stavební činnosti, přeložkám sítí a odvodnění zřejmě došlo k narušení jejich cest, a tím se uvedli do pohybu. Nejhorší situace je v okolí nádraží, kde se budoval průpich. Na deratizaci spolupracujeme s odbornými firmami, ale je nutné, aby si ji zajistili i další vlastníci nemovitostí. Proto úzce spolupracujeme s Českými drahami a Správou železnic. Situaci řešíme i s vedením Vodovodů a kanalizací,“ uvedl Petr Školoud z přerovského magistrátu.

Město zajišťuje deratizaci vždy dvakrát do roka, a to na jaře a na podzim. „Už se na ni chystáme. Ve spolupráci s odbornou firmou dáváme do šachet a kanalizací návnady,“ popsal obvyklý postup Školoud.

Surový útok strážníků v Lipníku: policie zahájila stíhání

Podle statistik připadnou na jednoho člověka tři potkani. V okolí vlakového nádraží je ale situace možná ještě horší.

„Je zde souhra více faktorů. Prvním důvodem je stavba průpichu, která narušila přirozené prostředí. Zdrojem nepořádku jsou i opuštěné a zchátralé objekty soukromých vlastníků, což je třeba případ bývalé pošty u mašinky. Někdejší drážní budovy dnes totiž patří různým vlastníkům, někteří jsou z Brna nebo Prahy,“ shrnul deratizátor Martin Kelnar, který zajišťuje hubení potkanů.

Vliv na přemnoženou populaci potkanů mají i odpadky, které obyvatelé této části města často vyhazují přímo na chodníky. V bezprostředním okolí nádraží navíc ve squatech nocují bezdomovci, a i to může být jedna z příčin.

Úředníky čeká už brzy akce 'kulový blesk'. Vyřízení občanky a pasu neodkládejte

Podle něj se při hubení potkanů podařilo najít místo, které bylo zdrojem pro tuto lokalitu. „Největší problém byl v proluce, která vede od autobusového nádraží k vlakovému,“ zmínil.

Potkany sem zřejmě láká velké kontejnerové stání a dlažba kolem popelnic je doslova provrtaná od hlodavců. „Deratizace, která proběhla před Vánocemi, výrazně pomohla zredukovat potkaní populaci,“ řekl Martin Kelnar.

Hubení hlodavců se pravidelně provádí na jaře a na podzim, ale v případě zvýšeného výskytu potkanů i v jiném období.

V domově pro seniory život nekončí, i tam lze najít velkou lásku

„Nádraží není jediné, i když zde je situace nejhorší. Ve městě je problematických míst více. Prováděli jsme deratizaci třeba v Hranické ulici v Předmostí, ale i Na Odpoledni nebo ve Vaňkově ulici. Potkani se vyskytovali ve zvýšené míře i ve dvorních traktech domů na nábřeží Protifašistických bojovníků,“ doplnil.