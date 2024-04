Květové aranže vytvořené ze čtyř a půl tisíců řezaných květin měli možnost vidět o víkendu návštěvníci na přerovském Výstavišti. Konal se tu druhý ročník květinové výstavy FlorExpo.

Květinová výstava FlorExpo 2024 | Foto: FlorExpo, se souhlasem

Pro návštěvníky byla připravena květinová expozice s názvem Čtvero ročních období v květech. Na akci dorazilo okolo čtyř tisíc lidí. „Bohužel ve znamení čtvero ročních období bylo také víkendové počasí. Zažili jsme déšť, bouřky, vítr i kroupy. To se podepsalo nejen na návštěvnosti, ale i množství prodejců. Od lidí, kteří k nám zavítali, máme ale i přesto pěkné ohlasy. Jsme rádi, že se jim u nás líbilo,“ zhodnotil hlavní organizátor Vojtěch Zahradník.

Připravený byl i bohatý doprovodný program. Na pódiu zazpíval Standa Hložek, lidé mohli posedět v květinové kavárně nebo se zúčastnit workshopu na výrobu kokedam, ozdobných mechových koulí. Pro malé návštěvníky byly připraveny tvořivé dílny. Na akci se konala také dražba květin, jejíž výtěžek poputuje na dobrou věc. „Peníze věnujeme přerovské pobočce organizace SONS, která pomáhá nevidomým a slabozrakým,“ uvedl Zahradník.

A co se nyní stane s květinami, které byly součástí výstavy? Organizátoři slibují, že do kontejneru rozhodně nepoputují. „Část jich dáme do přerovského kostela svatého Vavřince, některé darujeme personálu místní nemocnice, aby mohly ještě udělat radost,“ zakončil.

