Přerov - Už v pátek 7. březnase v některých přerovských květinářství objevovali zákazníci, kteří si odtud odnášeli květiny k Mezinárodnímu dni žen.

Nápor v květinářství. | Foto: Vojtěch Podušel

Podle prodavaček šly nejčastěji na odbyt tulipány, narcisy, ale zájem byl i o tradiční karafiáty. Květinářky očekávají hlavní nápor během dnešního dopoledne.

„Na tento svátek se každoročně připravujeme.Mámpocit, že rok od roku chodí stále více zákazníků,“ řekla vedoucí jednoho z přerovských květinářství Anna Smékalová.

Podle květinářek svátek slaví muži všech generací. Výjimkou nejsou ani mladíci. „Nejvíce se prodávají jarní květiny - tulipány, narcisy, gerbery a karafiáty,“ upřesnila Smékalová.

Na tento svátek se názory různí. „Myslím si, že je to pěkný svátek a měl by se udržovat,“ řekla třiačtyřicetiletá Marta Šimoníková z Přerova.

„Jsem poměrně mladá a mám pocit, že tento svátek slaví spíš starší,“ míní naopak šestadvacetiletá Ivana Novosadová.

Některým lidem však připadá vhodnější slavit květnový Svátek matek. „MDŽ ani svatého Valentýna neslavím, ale Svátek matek neopomenu nikdy,“ svěřil se v přerovských ulicích Jaroslav Vymětal.

„Myslím si, že každá žena by si zasloužila pozornost ve formě květiny alespoň jednou za rok. Je to milé a ženu to potěší,“ řekla květinářka Táňa Dorazilová.

(haj)