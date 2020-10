Unikátní hradčanskou kuchařku tvoří rodinné recepty, které se v obci předávají z generace na generaci. Jejímu prvnímu tištěnému vydání předcházelo pravidelné setkávání v kuchyni místního Centra společenského života.

Kuchaři a kuchařky na nich zájemcům ukazovali, jak připravují svá vyhlášená jídla, a na konci každé seance čekala místní ochutnávka. Originální recepty, kterých se nakonec sešlo na sto třicet, se pak staly součástí knižního vydání.

„Sbírku receptů jsme vydaly v nákladu 330 kusů a myslely si, že to bude stačit. Opak byl ale pravdou. Už za krátkou dobu jsme zjistily, že se zdaleka nedostalo na každého, a začaly přemýšlet o dotisku,“ líčí jedna z autorek Olga Navrátilová.

Kuchařka vyjde znovu na začátku prosince, aby ji lidé mohli koupit svým blízkým jako dárek pod stromeček.

„Několik kusů naší kuchařky putovalo i do obecních knihoven, čehož si nesmírně vážíme. Publikace tak bude uchována jako inventář knihoven. Co nás těší, jsou i reakce těch, kteří si kuchařku přečetli. Pozitivní ohlasy nám tak vhánějí vítr do plachet v podobě dalších projektů. Mezi zájemci o dotisk jsou muži i ženy, mladí i senioři,“ přiblížila.

Příběh hradčanské kuchařky se začal psát na podzim roku 2018.

„Trávila jsem jedno odpoledne u babičky a požádala ji, jestli by mě nenaučila připravovat mé oblíbené žloutkové věnečky. Radost, kterou jsem zahlédla v jejích očích, ve mně zanechala hluboký dojem, ale zároveň vedla k zamyšlení, o kolik dovedností přijdeme, až se naše babičky a dědečkové z našich životů postupně vytratí. I to bylo důvodem, proč jsme se rozhodly recepty našich babiček vydat knižně,“ uzavřela spoluautorka kuchařky Martina Žákovská ml.