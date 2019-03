Divácky oblíbená akce se zde pořádá jednou za dva roky. V letošním roce se jednalo o rekordní ročník. Dorazilo 12 souborů a celkem 250 dětí, což dokazuje, že folklor a lidové tradice mají v dnešní uspěchané době – plné mobilních telefonů, stále nezaměnitelné místo.

Soutěž si pod svá křídla opět vzalo město Tovačov.

„Tradiční fěrtóšek se zde u nás ve sportovní hale koná již mnoho let. Jedná se vždy o první jarní vystoupení dětských souborů v rámci vítání jara. Všem soutěžícím proto přeji, ať se jim vystoupení vydaří a kdyby to šlo, ať každý postoupí,“ řekl s úsměvem místostarosta města Tovačova Jaroslav Vrána, který je navíc členem folklorního souboru Hatě Tovačov.

Do bojů se během odpoledne zapojily soubory z Tovačova, Troubek, Lipníku nad Bečvou, Kojetína, Velké Bystřice, Prosenic, Doloplaz, Přerova či Majetína. Soutěžní odpoledne pak odstartoval domácí soubor Hanáček.

„Náš soubor vystoupil přibližně s osmiminutovým pásmem. Děti chodí do kroužku při základní škole, scházíme se jednou za týden, a to od října. Protože se jedná o malé děti, nacvičujeme dva nebo tři programy. Během roku se děti také snažíme zapojit do nejrůznějších tradic, tak aby pochopily, co k lidovým tradicím patří,“ prozradila vedoucí souboru Zdena Ludvová.

Zpěv i tanec

Sportovní hala v Tovačově byla zaplněna téměř do posledního místa. Děti v pestrobarevných krojích postupně s nacvičeným pásmem předstupovaly před odbornou porotu.

„Naše soutěžní vystoupení jsme trénovali odhadem rok. Do našeho souboru jsem se přihlásil na základě plakátu, to bylo někdy ve druhé třídě. Dnes jsem členem již šest let a stále mě to baví,“ prozradil například Matyáš Belay ze souboru Krušpánek z Velké Bystřice.