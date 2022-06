Slovenský zpěvák Peter Nagy s kapelou Indigo přivedl v sobotu večer do varu fanoušky tradičního Zubrfestu v areálu přerovského pivovaru. Z pódia zazněly všechny jeho největší hity - Profesor Indigo, Aj tak sme stále frajeri nebo So mnou nikdy nezostárneš.

Rozjaření fanoušci a fanynky ho nechtěli pustit z pódia, a tak musel přidávat i megahit Kristínka iba spí. Lidé se drželi za ruce a zpívali slavný song společně s ním.

Peter Nagy vystupoval v zákulisí skromně a ochotně se fotil s fanoušky. „Hrál jsem v Přerově už tolikrát, že vlastně ani nevím, kolikrát to bylo. Vždycky tady bylo ale skvělé a vnímavé publikum,“ ocenil v rozhovoru pro Deník. Na své legendární hity, kterými si získal fanoušky na začátku kariéry v osmdesátých letech, prý nezanevřel.

„Nepatřím mezi zpěváky, kteří mají hity, a pak říkají, že je neradi hrají. Když máte písničky, které se lidem líbí a chtějí je poslouchat, tak je to boží dar. Já vždycky říkám, že jsem dal písničkám život, a ony za to daly pěkný život mně,“ dodal s úsměvem.

Peter Nagy nedávno natočil nové album Petrolej, které získalo nominaci na českou hudební cenu Anděl. „Teď jsem hlavně rád, že můžeme s kapelou konečně zase koncertovat,“ řekl.

Na letošní ročník Zubrfestu zamířily do areálu přerovského pivovaru davy lidí, i když podle pořadatelů byla návštěvnost o něco nižší než v minulých letech.

Posluchači si užili koncerty na dvou scénách - na té hlavní se vystřídaly kapely Requiem, Gabriela VG, YoYo Band nebo Vypsaná Fixa, vedlejší stage patřila formacím Notorest, Stará Dobrá Ruční Práce a Blockbuster.

Pivo teklo proudem a milovníci pěnivého moku mohli ochutnat všechny oblíbené značky, ale i novinky a speciály.

„Nabízíme naše nejlepší pivo - máme tu kvasnicový Zubr Grand přímo z ležáckého sklepa, ale i Výroční speciál 15,0%, který jsme vyrobili ke 150. výročí pivovaru,“ přiblížil Tomáš Pluháček, výrobně-technický ředitel skupiny Pivovary CZ Group.

VIDEO: Muzika i víno. Horní náměstí v Přerově oživil folklorní festival

Lidé mohli ochutnat i letní limitovanou edici polotmavého ležáku Zubr Polotmavý 11 %.

Návštěvníky čekal bohatý doprovodný program, oblíbené exkurze do provozu a pivní soutěže. Zpestřením byla i autogramiáda hokejistů A-týmu HC Zubr Přerov.

„Na tu přijali pozvání i odchovanci přerovského hokeje Tomáš Kundrátek a Mikuláš Zbořil. Tomáš Kundrátek s sebou přivezl i bronzovou medaili z Mistrovství světa v ledním hokeji ve Finsku,“ doplnila Kateřina Vilímová, brand manažerka značky Zubr.

Slavnostním okamžikem byl v podvečer křest nové knihy s názvem Časy se mění, síla chuti zůstává, která byla vydána ke 150. výročí přerovského pivovaru a mapuje celou jeho historii - od založení v roce 1872 až po současnost.

„Kniha navazuje na předchozí publikaci, ale historii jsme rozšířili i o zajímavosti z éry socialismu. Podařilo se nám totiž najít kroniku komunistické strany z 50. let, což se při bádání málokdy podaří - někdy je totiž velký problém zmapovat novodobé dějiny pivovaru,“ prozradil jeden z autorů publikace Filip Vrána.

FOTO: Jahodová pole v Bochoři jsou v obležení. Nabízí několik odrůd

A jak hodnotí historii pivovaru?

„Síla tohoto pivovaru z hlediska dějin je v tom, že je to největší tuzemský pivovar, vlastněný až do současnosti českým kapitálem. Tím je výjimečný a i v rámci Moravy to byl vždy jeden z největších pivovarů. Zmapovat jeho historii byla radost, protože zde pracují zaměstnanci, kteří jsou podniku věrní řadu let. Například sládková Nataša Rousková,“ uzavřel.