Krajští kriminalisté odložili případ trojnásobné vraždy z dubna letošního roku, ke které došlo na Přerovsku, v místní části Olšovce Boňkov. Padesátiletý útočník tehdy zastřelil nelegálně drženým samopalem patnáctiletého chlapce, sedmasedmdesátiletou ženu a stejně starého muže.

Svou sedmačtyřicetiletou partnerku bodl šroubovákem a postřelil. Po hrůzném činu se pachatel zastřelil v nedalekém lese. Starší syn sedmačtyřicetileté ženy byl podle policistů v době činu mimo domov, což mu zachránilo život.

„Případ vraždy v těchto dnech kriminalisté odložili z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání, neboť útočník zemřel,“ konstatoval krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Útočníkem byl podle svědků Slovák žijící dlouhodobě v Praze. V obci Olšovec bydlel se svou přítelkyní několik týdnů v rodinném domě společně s jejím synem a matkou.

Už v minulosti byl trestně stíhán za násilnou a majetkovou trestnou činnost i za nedovolené ozbrojování. K činu použil nelegálně držený samopal, který měl být v minulosti na Slovensku vyřazen z majetku tamní armády a znehodnocen.

Důvodem brutálního útoku pachatele byla podle kriminalistů chorobná žárlivost. „Pachatel měl po předchozí hádce bodnout svou o tři roky mladší přítelkyni šroubovákem do ruky a krku. Žena utekla do prvního patra domu, kde se společně s rodinou ukryla do obývacího pokoje. Muž si pak z auta donesl nelegálně držený samopal vzor 58 a pak bez váhání zahájil palbu přes zavřené dveře. Během několika minut zlikvidoval všechny v pokoji. Pouze pobodané a postřelené sedmačtyřicetileté ženě se podařilo v ponožkách utéct do restaurace, kde se jí dostalo pomoci,“ vylíčil už dříve vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Pachatel svou pobodanou a postřelenou přítelkyni hledal v celém domě i jeho okolí. „Poté, co uslyšel sirény policejních vozidel, schoval se ve strži u potoka. Vyhodnotil svou bezvýchodnou situaci, obrátil zbraň proti sobě a spáchal sebevraždu. Motivem skutku byla nezvládnutelná chorobná žárlivost muže,“ dodal.