Zcela zaplněný sál Mervartovy pamětní síně na přerovském zámku a symbolický křest ořechovkou. Tak vypadalo v úterý odpoledne přivítání nového díla přerovské spisovatelky Lenky Chalupové na knižní svět. Dílem Svatojánské ořechy Lenka Chalupová uzavřela poválečnou trilogii, která se těší nebývalému zájmu čtenářů.

Křest nové knihy přerovské spisovatelky Lenky Chalupové (vlevo) Svatojánské ořechy zaplnil v úterý odpoledne Mervartovu pamětní síň přerovského zámku. Kmotry nové knihy byli tentokrát rodiče známé spisovatelky. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Slavnostní křest spojený s autogramiádou pořádala Městská knihovna v Přerově a novou knihu pokřtili ořechovkou rodiče Lenky Chalupové. Spisovatelka přiznala, že právě po mamince zdědila vypravěčský talent. Tatínek ji zase přivedl k tématu svatojanských ořechů, protože každoročně na svatého Jana sbírá zelené ořechy a dělá z nich ořechovici. I tato tradice pro ni byla inspirací.

Román Lenky Chalupové Svatojánské ořechy uzavírá poválečnou trilogii

„Když jsem vydala knihu Kyselé třešně, ve které jsem nemohla minout tragédii na Švédských šancích, nečekala jsem, že bude mít takový úspěch a nečekal to ani vydavatel. Kniha vyšla na podzim roku 2020 a na Vánoce už nebyl v žádném knihkupectví ani kus. To nás povzbudilo a začala jsem přemýšlet o tom, že i další kniha bude mít historickou linku,“ vylíčila spisovatelka.

OBRAZEM: V Přerově uctili památku obětí masakru na Švédských šancích

Zatímco Kyselé třešně zachycují dramatickou dobu konce druhé světové války v Přerově, následující román Páté jablko se přenesl do místní části Předmostí na konci čtyřicátých a začátku padesátých let. „Předmostí jsem si vybrala záměrně, protože to dříve byla typická hanácká vesnice. Páté jablko se rychle vyprodalo a dočkalo se dalšího dotisku,“ řekla Lenka Chalupová.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováSvatojánské ořechy navazují na knihy Kyselé třešně a Páté jablko, které románovou formou a na základě historických a místních reálií popisují válečný a poválečný život na Přerovsku. Děj se odehrává tentokrát v Dluhonicích, místní části Přerova.

„Knihy jsou návazné časem a místem, nikoliv dějem, takže je mohou čtenáři číst v libovolném pořadí. Svatojánské ořechy mají v podtitulu „Hněv pomine, nenávist zůstane“ - a ten mnohé vystihuje. Čtenář bude sledovat příběh rodiny Paukrtovy, která sbírá na svatého Jana zelené ořechy, ty pak maceruje, nakládá a dělá z nich i pálenku - jenže pro mnohé lidi je sbírání nezralých plodů hřích, za který musí přijít trest. A ten přijde,“ přiblížila Lenka Chalupová.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováSpisovatelka přiznala, že díky poznání minulosti a života v Dluhonicích změnila svůj náhled na tuto místní část. „Dluhonice mají své tradice, které se jinde v republice neuchovaly - na svatého Blažeje chodí kluci po vsi a koledují, což jsem také v knize nemohla opomenout. Ojedinělou historii má i místní Kaple povýšení svatého Kříže, která na návsi stojí od roku 1927. Její součástí je i hasičský sklad a výsek masa, kvůli čemuž musel olomoucký arcibiskup zajistit povolení až u papeže v Římě - bez toho by kapli nebylo možné postavit,“ uvedla spisovatelka jednu zajímavost.