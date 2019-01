Hranice -Vojáci, kteří působili v roce 2006 v misi KFOR, se v pátek 11. dubna večer sešli v Zámeckém klubu na promítání dvou dokumentů Vlastimila Macha a Kateřiny Kapkové.

Snímky Hranice v Kosovu a Půl roku v Kosovu zachycují působení hranických vojáků v této balkánské zemi. Akce se rovněž zúčastnili představitelé zdejší radnice.

Po samotné prezentaci obou filmů následoval zábavný večer, na kterém se spolu mohli pobavit vojáci, z nichž někteří se již dlouhou dobu neviděli.

„Prvním podnětem našeho natáčení bylo, když jsme se v hranických kasárnách dozvěděli, že mnozí příslušníci zdejšího útvaru odjedou v rámci mise KFOR do Kosova,“ řekl kameraman Vlastimil Mach.

Náplní prvního ze dvou promítaných filmů, který rovněž obdržel prestižní ocenění na mezinárodní televizní přehlídce, byly nejen záběry vojáků střídajících své kolegy na základně nedaleko Prištiny, ale také rozhovory s jejich rodinami.

Většina z těch, kteří se objevili na filmovém plátnu, také se svými blízkými seděla v hledišti.

Druhý dokument byl natočen v prosinci roku 2006 nedlouho předtím, než se měli vojáci vrátit zpět do republiky. Objevilo se v něm mnoho nového obrazového materiálu, ale také výpovědi účastníků byly o něco širší i díky nabytým zkušenostem z mise.

„Když se dívám zpětně na věci v onom filmu, možná bych něco řekl jinak. Myslím si ale, že dokument má lidem rozhodně co říct. Ukazuje totiž to, co se děje ne někde daleko, ale v Evropě, pár stovek kilometrů od nás,“ vypověděl armádní kaplan Jaroslav Knichal.

Ten na setkání rovněž slavnostně pokřtil DVD s oběma snímky. Po odvysílání obou pořadů chvíli jejich tvůrci diskutovali s účastníky. Jedním z témat byl rovněž návrat domů a začlenění zpět do společnosti a normálního života.

„Sice jsme si museli zvyknout, že byli tak dlouho pryč, ale rozhodně nejsou nepotřební, když se vrátí,“ sdělila manželka jednoho z vojáků.

Na pomoci Kosovu se však nepodíleli jen vojáci, kteří tam plnili svou misi, ale také město Hranice, které přispělo na charitativní projekty. „Také jsme projížděli jednotlivými oblastmi Kosova, když jsme vezli věci pro tamější školy a děti, a musím za sebe říct, že to byl velice silný zážitek,“ prohlásil hranický starosta Miroslav Wildner.

Hranice věnovaly mimo jiné kosovským školám pomůcky či lavice. Tímto posezením však nekončí ani zahraniční aktivity vojáků, kteří jsou posádkou v Hranicích, ani jednoho z autorů dokumentu Vlastimila Macha.

„V srpnu opět odjíždíme, tentokrát na jih Afgánistánu,“ řekl velitel 9. kontingentu v Kosovu Pavel Lipka. Na několik dní se za jednotkou chystá vycestovat rovněž kameraman Vlastimil Mach, aby zde připravil nový snímek.