Že je něco jinak než obvykle, je patrné už na parkovišti Hvězda. U velké odstavné plochy se řidiči otáčejí, v zaparkování jim brání spuštěná závora. Liduprázdné jsou i autobusové zastávky. Kyvadlový autobus nejede.

Jedním z lidí, kteří na Ovčárnu dorazili vlastním autem, je mladší muž se ženou spolu s o generaci starší příbuznou. Přijeli z Jeseníku a Ostravy. Prý na poslední výlet.

„Na rozdíl od obchoďáku a Ostravy tady nikdo není. Před pár dny jsme byli v Beskydech na Lysé, tam je narváno. Volal jsem, jestli je to tady vůbec otevřené. Říkali, že zatím ano, ale že neví, jestli to tak bude i dál. Včera tu prý byla policie. Některá auta tady jsou od chat, nás turistů tady bude tak dvacet, třicet,“ rozhlíží se po parkovišti řidič osobního vozu a vytahuje z auta lyže.

Ohleduplní turisté

„Jedeme si to užít. Říkáme si, že to tu možná bude na Velikonoce kvůli velké koncentraci lidí zavřené,“ dodává mladší žena, za kterou právě projíždí policejní auto.

Turistická magistrála, kterou jindy proudí davy turistů, je nezvykle prázdná. Tu a tam míjím osamělého lyžaře nebo běžce. Přišli za pohybem na čerstvém vzduchu, jsou však ohleduplní. Jakmile se přiblíží člověk v protisměru, nasazují si roušku.

Setkání s vojákem

Potkávám ale i muže v maskáčích. Hotel Ovčárna totiž funguje jako vojenské rekreační zařízení. Jak se vojákům v Jeseníkách líbí, se ale nedozvím.

„Omlouváme se, ale máme příkaz, že pokud se nás někdo na něco bude ptát, musíme ho odkázat na mluvčího Armády České republiky,“ objasňuje jeden z nich.

U Kurzovní chaty se vydávám na zpáteční cestu, abych stihl interval sjezdu na Hvězdu. Narážím na pár rodin s dětmi, které příjely výjezdem v jedenáct hodin.

„Včera to bylo taky tak. Dopoledne tu nikdo nebyl, ale odpoledne tu bylo narváno,“ poznamenává příslušník horské služby, kterého potkávám potkávám cestou.

Horská služba v plném vytížení

Právě horská služba nabádá veřejnost k omezení výletů. I přes vyhlášená krizová opatření zaznamenala na horách pohyb značného množství lidí.

„Naši záchranáři jsou stále v první linii, zasahují u mnoha nehod, a jsou přímo ohroženi eventuální nákazou. Pokud by do hor zamířil někdo zcela nezodpovědný a v nařízené karanténě, následná opatření po našem zásahu u něj by vedla k další nutné karanténě,“ varoval Vítězslav Kaller, náčelník Horské služby Jeseníky.

Horská služba nyní zajišťuje provoz výhradně z řad vlastních zaměstnanců.

„Jsme plně vytíženi. Pokud by snad někdo z našich členů přišel během akce do styku s nakaženým člověkem, budeme nuceni některé stanice uzavřít. To by ale zase znamenalo ohrožení pro návštěvníky hor i domácí obyvatele v případě nějaké nehody,“ upozornil náčelník Kaller.