„V Městském domě to mělo svůj půvab, ale takto je výstava přístupnější mnohem více lidem. Je situovaná směrem do ulice, aby kdokoliv, kdo prochází náměstím a chce si udělat pěkné odpoledne, na ni mohl zajít. Ukázky výroby vizovického pečiva, paličkování, práce s drátkem či zdobení kraslic jsme udělali tak, aby byly co nejvíce přístupné veřejnosti. Lidé tedy nemusejí vcházet dovnitř a spatří je hned u dveří. Každý den se snažíme představit některé z tradičních řemesel, která k Velikonocům patří,“ přiblížila ředitelka Střediska volného času Atlas a Bios Blanka Mašková.

Velikonoční salon se konal už minulý týden v prostorách Střediska volného času Atlas v Žižkově ulici a dorazila na něj bezmála tisícovka lidí - nejvíce návštěvníků bylo z mateřských a základních škol.

„Snažili jsme se tuto akci v našich prostorách pořádat i v době covidových omezení, i když to bylo po skupinkách náročnější. Zájem ze škol ale byl, protože to byla pro mnohé pozitivní změna v té nelehké době. V Městském domě se Velikonoční salon nekonal loni, ani předloni,“ podotkla.

Kolemjdoucí mohou ve výlohách spatřit nádherně zdobené kraslice - reliéfní, ale i děrované, perličkové nebo slámové. Za zhlédnutí stojí i paličkované výrobky či keramika s tématikou svátků jara.

„Jsou tady ale i tatary a všechny doprovodné věci, které k Velikonocům patří. Výstava potrvá až do 20. dubna, takže si ji mohou lidé prohlédnout i přes svátky,“ dodala ředitelka.

Ukázku výroby vizovického pečiva předváděla ve středu na výstavě Ludmila Dohnalová, která se zabývá i zdobením kraslic. Výroba pečiva je podle ní časově náročná.

„Je to jen těsto z mouky a vody, které se ale hodinu zpracovává, pak nechá minimálně další hodinu odležet a peče se nejméně čtyři hodiny, někdy i celou noc. Pak se z těsta vyrábějí zvířátka - jsou to typické vizovické figurky, které mají svou symboliku. Dozdobené jsou látkou,“ popsala Lenka Dohnalová, která se lidové tvorbě věnuje už čtyřicet let.