Přes frekventovaný přechod u Penny marketu v ulici Bří Hovůrkových v Přerově denně míří děti, které se potřebují dostat k Základní škole Svisle, ale také lidé cestou k zimnímu stadionu nebo na hřbitov. Kraj ale nyní navrhuje vytížený přechod zrušit, protože nesplňuje normy. Přerovští radní s opatřením nesouhlasí a žádají, aby kraj vyčkal až do doby, než bude v místech zbudována nová okružní křižovatka.

Přerov, přechod Bří Hovůrkových | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Návrh opatření, které jsme obdrželi z Olomouckého kraje, spočívá ve zrušení přechodu přes komunikaci první třídy v ulici Bří Hovůrkových. Přechod je velmi vytížený a tvoří jakýsi koridor mezi nádražím a školami, které se zde nacházejí. Míří přes něj velké množství lidí, ať už na zimní stadion, k volejbalové hale nebo třeba na hřbitov. Pohyb chodců je zde opravdu obrovský a my se obáváme toho, že by mohlo dojít k nehodě,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Město podle něj proto vydalo nesouhlasné stanovisko, ke kterému se bude vyjadřovat i policie. „Podnikáme všechny kroky, aby zde ve velmi blízké době vznikla okružní křižovatka s přechody podle normy. Zahájili jsme výkupy pozemků a probíhá projektová příprava. Jediné, o co žádáme Olomoucký kraj, je, aby se zrušením přechodu vydržel do doby, než bude okružní křižovatka hotová. Za posledních deset let navíc na tomto přechodu nedošlo k žádnému střetu chodce s vozidlem,“ konstatoval Navrátil. Podle něj by mohla nová okružní křižovatka v těchto místech vzniknout v letech 2025 až 2026.

Kraj vysvětluje důvody zrušení přechodu pro chodce tím, že je nevyhovující.

„Problém přechodu na silnici I/55 v ulici Bří Hovůrkových v Přerově je v jeho nevyhovující délce přes tři jízdní pruhy. Současné normy a technické předpisy umožňují maximální délku stávajícího přechodu pro chodce sedm metrů. V případě zřízení nového přechodu je maximální délka 6,5 metru. Tento konkrétní přechod má délku necelých 12 metrů,“ shrnula mluvčí Krajského úřadu v Olomouci Alena Minxová.

Vzhledem k tomu, že proces stanovení místní úpravy provozu je veden v režimu správního řízení, není možné dopředu komentovat jeho výsledek.

„Většina nevyhovujících přechodů pro chodce byla odstraněna v letech 2015 až 2018. V loňském roce byl odstraněn nevyhovující přechod na silnici první třídy I/55 v ulici Velké Novosady v Přerově. Současně řešený přechod v ulici Bří Hovůrkových je posledním nevyhovujícím na silnicích první třídy na území Olomouckého kraje,“ doplnila.

Ve vztahu k úpravám přechodů pro chodce je, jak dodala, nutné poukázat na skutečnost, že tyto úpravy řeší jednotlivá města a obce, nikoliv vlastník či správce pozemní komunikace. „Ve své podstatě je přechod pro chodce chodníkem na vozovce, neboť spojuje dvě protilehlé místní komunikace,“ uvedla.

Po zrušení přechodu došlo k tragédii

Zrušení přechodu pro chodce v ulici Velké Novosady, po níž denně projíždějí tisíce kamionů a nákladních aut, zavinilo na podzim loňského roku tragédii. Pod koly auta tehdy zahynula jednadvacetiletá dívka, která přecházela přes cestu.

Provoz na čtyřproudé silnici výrazně vzrostl po zprovoznění průpichu a komunikace se stala nejfrekventovanější dopravní tepnou ve městě.

„Původně zde byl přechod pro chodce, ale ten loni v květnu nahradilo pouze místo pro přecházení, i když zástupci vedení města o zachování zebry usilovali,“ shrnula už dříve mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Tragická nehoda mezi lidmi vyvolala značné emoce a Přerované o příčinách neštěstí diskutovali na sociálních sítích. Výsledkem byl apel, aby lidé přes čtyřproudou silnici v tomto úseku vůbec nepřecházeli. Město zde navíc umístilo betonové zátarasy.

„Na místo jsme instalovali zábrany, aby každý, kdo bude chtít vozovku přijít, dostal jasný signál, že tudy nemá chodit. Na nebezpečné místo upozorní chodce i značka,“ shrnul jednatel Technických služeb města Přerova Petr Měřínský.

Úředníci magistrátu se zrušením zebry nesouhlasili a vydali nesouhlasné stanovisko, v němž zaznělo, že v případě odstranění přechodu pro chodce se dopravní situace ještě zhorší, neboť lidé budou místo ke svému přecházení stejně využívat - ale řidič nebude mít informaci o tom, že zde může chodec přecházet. Námitky magistrátu nebyly akceptovány a z rozhodnutí krajských úředníků došlo ke zrušení přechodu.