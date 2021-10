„Tady za chvíli ukradnou i člověka jedoucího na kole, není dne, aby nebyla čorka kola,“ píše například paní Petra na přerovském Facebooku a reaguje tak na ztrátu dětského kola, které nedávno zmizelo v centru města před nákupní galerií.

„Jak je možné, že někdo ukradne kolo u Galerie za bílého dne? To aby se člověk opravdu už bál na tom kole vůbec jezdit,“ reaguje další z diskutujících, paní Lenka.

Přerované si vzájemně radí, aby nenechali nic náhodě a vydali se do ulic hledat odcizená kola na vlastní pěst.

„Mně ukradli kolo asi před měsícem. Za tři dny jsem ho našla uzamknuté v Denisově ulici. Vše jsem nahlásila na policii. Kolo zajistili a vydali mi ho po několika dnech, až zjistili, že je prokazatelně moje,“ svěřila se patnáctiletá Denisa.

"Autobusák. Běžte na jisto"

Osobní zkušenost se ztrátou jízdního kola má i další dvaačtyřicetiletá žena z Přerova.

„Myslela jsem si, že mě to nikdy nepotká. Ke ztrátě zánovního kola však stačilo pouhých čtyřicet minut. Stalo se to v neděli 29. srpna. Vezla jsem na kole nákup rodičům. Kolo jsem si uzamkla ve dvorním traktu v centru města k hromosvodu. Vyjela jsem nahoru, prohodila pár slov s rodiči, sjela výtahem dolů a kolo nikde. Událost jsem nahlásila na policii, ale dodnes jsem bez kola. Upřímně - ani nepočítám s tím, že by se objevilo,“ podělila se o svou zkušenost žena, která si nepřála uvést jméno.

Lidé si na sociálních sítích radí, aby po odcizeném kole pátrali v okolí přerovského nádraží, jako jsou ulice Husova, Škodova nebo Kojetínská. Dokonce se chlubí tím, že právě tam se jim kolo podařilo najít.

„Kolo nalezeno u autobusového nádraží. Nečekejte na policii, běžte na jisto,“ podělila se o svou zkušenost na Facebooku Veronika.

Podle policie se nedá jednoznačně potvrdit, zda letos na Přerovsku došlo k nárůstu počtu odcizených kol.

„Nelze to objektivně posoudit, a to vzhledem k pandemické situaci, kdy platila nouzová opatření a trestná činnost tak byla všeobecně minimální,“ sdělila mluvčí přerovské policie Lenka Vanková.

Registrace už nefunguje

Policisté ale nabádají veřejnost, aby zlodějům neusnadňovali jejich práci. Nejdůležitější je co možná nejefektivnějším způsobem krádeži předejít. Především drahá kola nenechávat bez dozoru a dostatečně nezabezpečená,“ řekla Vanková.

Podle jejích slov by měl mít poškozený, který krádež oznámí, k dispozici i předem poznačené výrobní číslo, barevné provedení nebo doklad o nabytí jízdního kola, aby zvýšil pravděpodobnost, že budou moci policisté odcizené kolo v případě jeho vypátrání jednoznačně identifikovat.

V minulosti nabízela registraci jízdních kol v Přerově zdejší Městská policie. Majitelé se dostavili na služebnu, kde jim strážníci kolo vyfotili a uložili do databáze. Dnes už se tato služba neposkytuje.

„Postrádá to smysl, pokud není jednotná, celistvá a státem zastřešená registrace jízdních kol,“ vysvětlil ředitel Městské policie Omar Teriaki.