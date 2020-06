Jeho práce se staly součástí společné výstavy dvou autorů v Galerii města na Horním náměstí v Přerově se symbolickým názvem KOV(ID). Kromě tvorby umělce z Milostovic na Opavsku na ní mohou lidé obdivovat také kované skulptury Michala Ptáčka.

„Při návratu z Belgie jsem zaznamenal první opatření a byl překvapený z toho, co se to na lidstvo žene. Už v letadle se rodily první myšlenky skic obličejových masek - napadlo mě, že by každý člověk potřeboval svou individuální a mohla by být zábava sledovat na ulici rej rozdílných masek, které zobrazují charaktery a duševní pochody lidí,“ popsal Ondřej Géla.

Obličejové štíty vznikaly kombinací materiálů - jsou z leštěné oceli a hliníku, ale i kůže.

„Návrhů je zatím třináct a hotové jsou dva. Mým plánem je vytvořit jich na pět desítek a za dva roky uspořádat velkou výstavu,“ poznamenal.

Mistři světa v kování týmů

Zatímco drobnější práce a skici mohou obdivovat návštěvníci uvnitř galerie, venkovní expozici tvoří skulptury, jejichž autorem je umělecký kovář Michal Ptáček. Oba umělci spojili své síly v plastice s názvem Vesmírná brána, která je dominantou celé expozice.

„Michal Ptáček a Ondřej Géla jsou muži, kteří mají spoustu společného - převyšují celou svou generaci tvůrců s kovem a vybrali si železo a ocel jako svůj hlavní materiál k seberealizaci nebo výtvarnému projevu. Oba získali řadu mezinárodních ocenění - od Polska až po Itálii. Mnohokrát se také na Helfštýně zúčastnili setkání uměleckých kovářů Hefaiston, kde jako samostatní tvůrci vyzobali ty nejlepší ceny především v kategorii volná tvorba a komorní plastika,“ představil oba autory během zahájení výstavy kastelán Helfštýna Jan Lauro.

Uznání se oba umělci dočkali i jako autorský tým. V roce 2015 obdrželi jedno z nejvyšších ocenění a vyznamenání na poli uměleckého kovářství, když získali pomyslný titul mistrů světa v kování týmů v italském Toskánsku.

„Je v nich pořád to řemeslné jádro, které kromě motivu a finálního tvaru dbá i na cestu - pracovní postup. Tito chlapíci se na rozdíl od současných tvůrců nezdráhají jít cestou námahy, bolesti a obrovského vyčerpání. Jsou s železem natolik srostlí, že cesta je součástí jejich cíle,“ řekl Jan Lauro.

Galerie města pořádá venkovní expozici vůbec poprvé ve své desetileté historii.

„Skulptury lidí a zvířat, pavoučí rodinu nebo abstraktní objekty speciálně nasvítíme pro možnosti nočních prohlídek. Na noc budeme areál zamykat, ale od brány z Horního náměstí či ze zámeckého mostu lidé sochy uvidí. Romantický mostní oblouk nasvítí funkční kovaná lampa Ondřeje Gély,“ uzavřela vedoucí galerie Lada Galová.