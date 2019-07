Slavnostní vernisáž se uskuteční na druhém nádvoří a po zahájení čeká hosty koncert skupiny Ponk, jež svou hudbu čerpá z pokladnice moravské a slovenské lidové hudby.

Nový exponát pro hrad Helfštýn vytvoří během letošního Kovářského fóra mistr černého cechu Jiří Jurda ml. Svou tvorbou tak symbolicky naváže na dílo, které před třiceti lety vytvořil na stejném místě jeho otec.

Štít doplní udírna

„Pokusí se vykovat další cenný kus mobiliáře pro zázemí hradní restaurace, jehož součástí se stanou i tepané prvky. Nejen, že tak naváže na rodinnou tradici, ale osazením díla se přiblíží k práci svého otce i co do umístění. Starší Jurda totiž v roce 1989 vykoval vývěsní štít, který návštěvníkům Helfštýna dodnes napovídá, kde najdou občerstvení,“ přiblížil kastelán hradu Jiří Lauro.

Jiří Jurda ml. má pro Helfštýn vytvořit udírnu, která nahradí tu stávající poblíž restaurace na druhém nádvoří.

„Přemýšlel jsem, jak to udělat, aby dílo vypadalo umělecky, takže součástí bude určitě i stříška pro servírování a ochranu před deštěm. Komponenty si nachystám a složím přímo na hradě. Některé prvky budou vznikat přímo před zraky návštěvníků, a to v době od 18. do 23. srpna,“ přiblížil Jiří Jurda ml., který v těchto dnech intenzivně pracuje na podobě projektu.

To nejlepší z produkce světových kovářů

Kovářské fórum je každý rok předzvěstí nejvýznamnější události na hradě Helfštýně - celosvětového setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Letos se tento kovářský svátek uskuteční od pátku 23. do neděle 25. srpna.

„Akce, která byla loni vyhlášena nejlepším projektem turistického ruchu v Olomouckém kraji, nabídne to nejlepší z produkce světových uměleckých kovářů, živou tvorbu, přednášky, soutěže, ale i skvělé koncerty,“ doplnil kastelán Jan Lauro.

Na Helfštýn během Hefaistonu každoročně zavítá na pět set mistrů černého cechu z celého světa. Také návštěvnost bývá rekordní a v minulých letech pokořila desetitisícovou hranici.